Prefeitura inicia maratona de inaugurações em comemoração ao aniversário de Parintins

Em comemoração ao aniversário de 169 anos de Parintins, a Prefeitura iniciou neste domingo (10) uma maratona de inaugurações nas zonas urbana e rural do município. A ação comandada pelo prefeito Bi Garcia (DEM) iniciou na região da Gleba de Vila Amazônia. O vereador Telo Pinto (PSDB), o secretário de Produção, Tião Teixeira, o secretário de Obras, Albano Albuquerque e o diretor-presidente do SAAE, Fermiliano Tavares, acompanharam as entregas dos investimentos.

Na gleba, a Prefeitura inaugurou o sistema de abastecimento Água no Jirau na Colônia Nova Esperança, oferecendo água potável para todas as residências da comunidade e possibilitando a instalação de sistemas de irrigação nas plantações. Além disso, a Prefeitura entregou a revitalização da estrada de acesso à comunidade Santa Clara do Jauari e uma escola equipada com uma sala de aula na comunidade Samaria, localizada na região da Valéria, fronteira com o Estado do Pará. Os investimentos beneficiarão mais de 90 famílias.

O prefeito Bi Garcia enfatiza que todos as obras entregues ao longo da jornada de inaugurações têm o objetivo claro de melhorar a qualidade de vida da população, principalmente da zona rural. “A gente só vai melhorar apostando nos investimentos que têm o objetivo claro de cuidar bem das pessoas. É recuperando estradas, abrindo estradas, construindo sistemas de Água no Jirau para que eles possam fazer a irrigação das plantações, é construindo escolas, trazendo energia e iluminação pública que vamos conseguindo mudar a vida das pessoas para melhor”, evidencia.

O senhor Josimar Marialva, morador da comunidade Santa Clara, destaca o empenho do governo do prefeito Bi Garcia em realizar ações e viabilizar investimentos em prol da zona rural de Parintins. “Ele é uma pessoa que entende o povo do interior. Todas as vezes que chegamos com ele, as coisas saem e acontecem. Sempre acreditamos nele porque as coisas vão em frente”, exalta.

A maratona de inaugurações prossegue nesta segunda-feira, dia 11, com a entrega de uma escola, sistemas Água no Jirau e banheiros residenciais nas regiões de Mocambo e Caburi.

Secom Parintins

Fotos: Yuri Pinheiro