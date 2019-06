Prefeitura inicia troca de alimentos por ingressos da Festa dos Visitantes

A Prefeitura Parintins inicia a troca de alimentos por ingressos que darão acesso à entrada para a Festa dos Visitantes 2019. O evento em parceria com o Governo do Estado, acontece na quinta-feira, 27, no Planeta Boi, na Rodovia Odovaldo Novo, com início as 20h.

A festa terá como atrações principais os bois Caprichoso e Garantido com David Assayag e Sebastião Junior , Uendel Pinheiro, o “Rei do Arrocha” Guto Lima, Dj Vintage Culture e estrela do Brasil, Anitta.

Segundo a secretária de Assistência Social, Trabalho e Habilitação (Semasth), Zeila Cardoso a Prefeitura Municipal segue uma nova estratégia para a troca de alimentos, visto que nos anos anteriores houve problemas na hora de preencher as cestas básicas. “Muitos alimentos excediam como exemplo o açúcar e arroz e na hora de montar as cestas básicas ficávamos com deficiência de outros alimentos como macarrão, leite, café que eram entregues com número reduzido dificultando na hora de preencher essas cestas”, pontuou.

A secretária afirma que as novas medidas estão sendo tomadas, pois no dia 29 de junho, a Prefeitura fará a primeira etapa da entrega das cestas básicas beneficiando famílias atingidas pela enchente e em situação de vulnerabilidade social da zona urbana de Parintins. A entrega ocorrerá na quadra da Escola Municipal Luiz do Saber, a partir das 10h da manhã. A segunda etapa está marcada para o mês de julho e beneficiará a zona rural do município.

Confira os combos para a troca das pulseiras:

Combo 1 – 4 kg de Açúcar Cristal;

Combo 2 – 3 kg de Arroz Agulinha;

Combo 3 – 2kg de massa para sopa/200g, 2 pct de macarrão espaguete 500g e 1kg de sal iodado refinado;

Combo 4- 2 pct/250g de café torrado e moído;

Combo 5- 3 pct/400g de bolacha tipo Cream-Cracker;

Combo 6- 2 uni. De óleo de soja/900ml;

Combo 7- 2kg de Farinha de mandioca regional;

Combo 8- 1 unid. de carne bovina em conserva e 1unid. de sardinha em óleo comestível;

Combo 9 – 1 kg de feijão do sul rajado e

Combo 10 – 1 leite em pó integral de 400g.

Para o combo 10, a Prefeitura por meio da Semasth estará com uma tenda no dia da festa recebendo somente leite em pó, mesmo método realizado no ano anterior.

As famílias que não irão comprar no supermercado e já tem o alimento na dispensa, podem se dirigir a Semasth, que está funcionando como ponto alternativo para troca da pulseira-convite.

A troca de alimentos pelos passaportes ocorre nos seguintes pontos da cidade, sendo eles: supermercado Triunfante, próximo a praça da Liberdade, supermercado Casa Góes, localizado no bairro da Francesa, supermercado Limeira, na rua três do bairro Itaúna 2, supermercado Brasileiro, na Avenida Nações Unidas e no Itaúna I, Casa Sony na Santa Clara, Casa Santos e Mercadinho Popular. Os interessados devem se dirigir a qualquer um dos pontos credenciados e adquirir a pulseira – convite, através da compra de um combo vale-alimentos, em que no ato receberá o cupom fiscal para ser trocado pela pulseira.

O objetivo, segundo Zeila, é conseguir recolher todos os produtos para alcançar a meta que é finalizar 5 mil cestas. “Para que a gente possa conseguir alcançar esse número e já ter um produto para a entrega no dia 29, precisamos trabalhar dessa maneira. Por isso, você parintinense, visitante que já está procurando o supermercado hoje, já participa do combo. Aproveito para sensibilizar a população que atentem a questão da troca de pulseiras. Ano passado tiveram filas longas pois deixaram para trocar os alimentos na última hora”, pontuou.

Quarenta mil pulseiras serão distribuídas nesses locais e toda a alimentação arrecadada será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social das zonas urbana e rural de Parintins.

SECTUR/SECOM