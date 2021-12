Prefeitura injeta mais de R$ 30 milhões na economia de Parintins antes do Natal

Em coletiva realizada nesta terça-feira, 21 de dezembro, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), anunciou o pagamento de abono salarial aos servidores municipais da educação, o pagamento do salário de dezembro e 13º salário, injetando mais de R$ 30 milhões na economia local.

O pagamento do salário de dezembro e 13º será na quarta-feira, dia 22, e o repasse do abono ocorrerá na quinta-feira (23). Para professores com 20h semanais de trabalho o abono será de R$ 3.000,00 (três mil reais) e professores com 40h será R$ 6.000,00 (seis mil reais). Demais servidores da educação vão receber R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). É o maior abono salarial aos servidores da educação já pago em Parintins.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a política de valorização dos servidores públicos é prioridade no governo municipal, não havendo atrasos no repasse de salários e outros direitos trabalhistas.

“Vamos fechando o ano injetando mais de R$ 30 milhões na economia de Parintins, fechando o pagamento de 13º de todos os servidores, férias de todos os servidores, prestadores de serviço e também o abono que vamos dar pelo superávit de recursos na Educação. Portanto, vamos alcançar a monta de 70% para os profissionais de educação”, destacou o prefeito Bi Garcia.

MURO DE ARRIMO

Durante a coletiva, Bi Garcia também destacou as ações que serão desenvolvidas na parte do muro de arrimo que desmoronou. De forma emergencial, a Prefeitura fará enrocamento no trecho, evitando desbarrancamento. O Município também está viabilizando a liberação de recursos federais para a recuperação total da orla.

Secom

Foto: Yuri Pinheiro