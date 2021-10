Prefeitura oportuniza novos empregos e vida saudável com inaugurações de quatro academias ao ar livre em Parintins

Objetivando incentivar a prática de atividades físicas para promover saúde e vida saudável, a Prefeitura de Parintins entregou nesta quinta-feira, 14 de outubro, quatro academias ao ar livre no município. Para manter o bom funcionamento e a durabilidade dos aparelhos adquiridos com recursos oriundos de emenda parlamentar da ex-senadora Vanessa Grazziotin, os espaços localizados na Praça dos Bois (lado vermelho), Praça da Liberdade, Estação da Cidadania (bairro da União) e na avenida Geny Bentes (bairro Djard Vieira), ganharam cobertura fixa do poder municipal.

As academias de incentivos para obter saúde e bem-estar da população foram inauguradas em ato simbólico na conhecida Praça da Liberdade, pelo prefeito Bi Garcia, com a presença do senador Omar Aziz (PSD), deputado federal Marcelo Ramos (PL), ex-senadora Vanessa Grazziotin, deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), e demais vereadores, além de secretários do município e a população em geral. “Essas obras são espaço social de atendimento e acolhimento da população. São espaços diferenciados com novas pessoas trabalhando, orientando crianças, jovens e pessoas da terceira idade. Eu fico grata e muito feliz de ver que as obras são feitas com muito carinho e que a Prefeitura tem utilizado esses investimentos para gerar emprego e qualidade de vida as pessoas”, destaca Vanessa Grazziotin.

O prefeito Bi Garcia enfatiza que “com estrutura para atender bem a população com tenda permanente, nos espaços, também teremos 24 novos funcionários (4 vigias e dois educadores físicos em cada academia) para preservar o patrimônio público e para cuidar e preparar fisicamente os parintinenses”.

O professor de matemática, Robson Carlos Monteiro, aprovou os aparelhos e disse que as academias vieram em boa hora. “Parabenizo ao prefeito e pela disponibilidade dos professores de Educação Física em incentivar e nos auxiliar para fazermos os exercícios corretamente, evitando problemas musculares e para não fazermos de qualquer jeito. Já realizava exercícios, parei devido à pandemia. Agora vacinado, me sentindo mais seguro para retornar às atividades”, ressaltou.

Secom Parintins

Fotos: Yuri Pinheiro