Prefeitura parabeniza desempenho da delegação parintinense no JEAs

No sábado, 27 de julho, encerrou a participação parintinense na 42° edição dos Jogos Escolares do Amazonas – JEAs. Em reconhecimento a superação de todas as dificuldades e barreiras enfrentadas para realizar o sonho de 97 alunos/atletas da rede municipal e estadual de ensino na participação por mais um ano na disputa escolar amazonense, a principal patrocinadora da delegação no JEAs, a Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv, parabeniza cada professor, cada familiar, cada técnico, coordenador e membro da delegação, principalmente aos guerreiros atletas que com muita garra carregaram o nome de Parintins em mais uma disputa regional, tendo como feito a conquista de 14 medalhas no total, sendo oito de ouro, uma de prata e cinco de bronze.

“Nos dedicamos aos treinamentos todos os dias para ganhar uma medalha, uns conseguiram outros não, mas todos os representantes parintinenses são vitoriosos, pois foram nove mil estudantes/atletas de 356 escolas públicas e privadas da Capital e dos 32 municípios do Estado, e Parintins ficou entre as melhores de toda a competição no atletismo e nas modalidades coletivas”, comemora o desempenho da delegação, a coordenadora da Semjuv, professora Valdete Prestes que também agradeceu pelo empenho da professora Keila Nogueira (Seduc) e o importante apoio do prefeito Bi Garcia com o equipamento completo, materiais esportivos as escolas do município, passagens fluviais com alimentação inclusa tanto para ida como retorno da delegação de Manaus que aconteceu na segunda-feira, 29.

Kedson Silva/JI