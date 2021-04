Prefeitura prepara cidade para enchente que se aproxima

As áreas mais baixas da área urbana de Parintins, atingidas pelas grandes enchentes do rio Amazonas, começam a receber pontes de madeira.

Na manhã desta quinta-feira, 08 de abril, o prefeito Bi Garcia (DEM), o presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), vereadores e o subsecretário de Obras, Lázaro Ferreira, estiveram acompanhando o início da construção de ponte na rua Padre Jorge Frezinni, no bairro de São Francisco de Assis.

As pontes são construídas numa ação conjunta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e Defesa Civil. Com as estruturas, o Município vai minimizar os efeitos da enchente, evitando que as áreas fiquem isoladas. Os bairros de Itaguatinga, São Francisco de Assis, Santa Rita, Palmares, Itaúna I e um pequeno trecho do bairro Santa Clara serão beneficiados.

Paralelamente à construção das pontes, o Município viabiliza, segundo o prefeito Bi Garcia, investimentos para solucionar definitivamente o problema de alagamento nas áreas baixas. “Vamos começar essa operação de construção de pontes de madeira. Depois, várias ruas nessas áreas serão beneficiadas com recapeamento asfáltico e o levantamento do greide, do nível da rua acima da cota da cheia de 2009”, anuncia o prefeito.

O senhor Ary Rolim, morador da rua Padre Jorge Frezinni, conta que as melhorias foram solicitadas pela comunidade e enaltece o compromisso do prefeito Bi Garcia em busca de soluções para os problemas gerados pela enchente. “Graças a Deus veio auxiliar o povo que precisa e necessita da ponte. Temos crianças, famílias com senhoras idosas, pessoas com deficiência. O prefeito está de parabéns por atender o apelo da população, de nós moradores da rua Padre Jorge Frezinni”, agradece o morador.

Paralelamente à construção das pontes, a Prefeitura de Parintins também executa ações de assistência social nas áreas, sob coordenação da primeira dama Mayra Dias e secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Zeila Cardoso. Através do Plantão Social, o Município entrega cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

SECOM

Fotos: Júnior Preto