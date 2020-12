Prefeitura promove grande ação de saúde no Residencial Parintins

A Prefeitura de Parintins realizou uma grande ação de saúde nesta segunda-feira, 30 de novembro, no Residencial Parintins, localizado na comunidade do Macurany. O Residencial conta com 730 famílias cadastradas pela associação de moradores, que foi parceira da Secretaria de Saúde na realização das atividades.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, essa é a primeira de muitas ações que serão realizadas dentro da localidade, atendendo à recomendação do prefeito Bi Garcia. Ele destacou a presença do ônibus itinerante de saúde, odontomóvel e da equipe da Policlínica Tia Leó com médico, enfermeiros, vacinação, psicólogo, técnicos de enfermagem e demais profissionais.

Periodicamente, os moradores do residencial Vila Cristina e Macurany são atendidos em ações sediadas na Escola Santa Luzia. As comunidades do Aninga e Parananema também contam com frequente presença de profissionais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Parintins.

Rafaela Ribeiro, moradora do Residencial Parintins e uma das coordenadoras da associação de moradores, agradeceu a presença dos profissionais da Secretaria de Saúde e a parceria estabelecida com a gestão municipal para melhoria da qualidade de vida das centenas de famílias residentes no local.

SECOM