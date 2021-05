Prefeitura promove grande operação de entrega de madeira a famílias atingidas pela enchente

Famílias atingidas pela histórica enchente de 2021, em Parintins, começaram a ser beneficiadas com a entrega de madeira para construção de marombas. A operação iniciou na manhã de sábado (22) na região do bairro de Santa Rita. Todo o trabalho é coordenado pelo prefeito Bi Garcia (DEM) e primeira dama Mayra Dias.

Inicialmente, mais de 50 dúzias de tábuas estão sendo distribuídas a famílias cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) no bairro Santa Rita. Além da madeira, as famílias também serão beneficiadas com cestas básicas.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, as famílias atendidas pela ação humanitária foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil. “Nós moramos num arquipélago de ilhas e temos áreas baixas que, quando temos cheia grande como essa que supera a de 2009 (a maior registrada), as famílias que moram nessas baixadas são atingidas. O nosso governo tem o compromisso de cuidar bem das pessoas e vamos fazer esforço para chegar em todas as casas atingidas pela enchente”, pontua o prefeito.

Izonilce Barbosa, de 72 anos, foi uma das beneficiadas com a ação da Prefeitura. Ela está com parte da casa alagada e perdeu móveis por conta da grande cheia. “Recebemos tábuas. Ajuda porque a gente não tinha nada. Ninguém contava com essa grande cheia que veio, que já passou de 2009. Que Deus abençoe esse trabalho”, comenta.

A dona de casa Nadir de Souza, 66, relata que, durante a enchente deste ano, muitas famílias sofrem com as águas invadindo as residências, ocasionando muitos prejuízos. “Tenho muito a agradecer ao prefeito por ter olhado por nós. Todo ano de enchente a gente sofre muito com água dentro de casa. Agradeço pela madeira para construir a maromba”, ressalta satisfeita com a ação desenvolvida.

Paralelamente à doação de madeira, a Prefeitura também constrói pontes em ruas e becos alagados. O trabalho, desenvolvido desde o início de maio, já soma mais de 3 km de pontes construídas em diversos pontos de Parintins.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro