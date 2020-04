Prefeitura prorrogará quarentena por mais 30 dias

Em razão do crescimento na quantidade de pessoas contaminadas com o coronavírus no município, a Prefeitura de Parintins fará a prorrogação da quarentena por mais 30 dias. O anúncio foi feito pelo prefeito Bi Garcia nesta quarta-feira (29) durante encontro com Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus.

A prorrogação da quarentena visa diminuir a contaminação pelo vírus. Segundo boletim da Vigilância em Saúde de Parintins, 145 pessoas estão contaminadas. Há também o registro de 10 óbitos ocasionados pela COVID-19.

“Todas as autoridades de saúde do Brasil e do estado do Amazonas estão definindo que o pico no Amazonas será em maio. Então não tem como afrouxar o isolamento social. Os decretos serão prorrogados por mais 30 dias, até o final de maio. E tem decreto que vai até o final de junho. Isso tudo depende de como vai se comportar a capital do estado, de como as autoridades de lá estão controlando a contaminação”, pontuou Bi Garcia.

Além da prorrogação da quarentena, o prefeito também anunciou a proibição total de chegada de passageiros oriundos de outros municípios.

“A partir de sexta-feira desta semana, a Representação do Município não irá mais autorizar passageiros que não comprovem a volta de tratamento de saúde. Só poderão voltar passageiros que estavam em tratamento. Eles terão que ter uma indicação médica, atestado, ou coisa parecida, para comprovar que já foram atendidos e precisam retornar ao município de Parintins”, finalizou.

SECOM

Foto: Arleison Cruz