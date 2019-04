Prefeitura reafirma parceria com o Basa que comemora 70 anos em Parintins

Importante agente de fomento e desenvolvimento do município, a agência do Banco da Amazônia (BASA) comemorou hoje (01), 70 anos de fundação em Parintins. A Prefeitura, parceira nos programas e projetos técnicos, destaca o compromisso de trabalhar ações conjuntas com o BASA que para 2019 dispõe de R$ 15 milhões em linhas de crédito para aplicar no município.

Representantes do setor primário, comércio, serviços, vereadores, funcionários e clientes participaram das comemorações na manhã dessa segunda-feira.

Presente no ato, o secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, reafirmou o apoio do prefeito Bi Garcia e do vice-prefeito Tony Medeiros aos projetos do banco que ao longo de 70 anos vem construindo decisivamente com o desenvolvimento de Parintins, elevando a economia, fortalecendo a produção, a agroindústria, as atividades agrícolas e pecuárias, industriais, serviços e o comércio.

“O prefeito Bi Garcia tem apoiado todas as ações e acreditamos que a consolidação da parceria entre o Banco da Amazônia e a Prefeitura irá fomentar cada vez mais esse impotente setor. O banco tem contribuído não só com a liberação de crédito, mas também na implantação de agroindústrias e serviços, aquecendo a economia local e da região”, afirma Albuquerque.

Um dos desafios que a Prefeitura tem apoiado é a redução da inadimplência que hoje chega a 25%, o que impede a aplicação do crédito disponível. O gerente do Basa Onielson Martins disse que tem conversado com prefeito Bi Garcia no sentido de buscar apoio para divulgação e orientação ao produtor sobre as renegociações. “Temos um bom diálogo com o prefeito no sentido de estreitar a parceira, já que o município tem acesso às comunidades que muitas vezes nós não temos. Não podemos financiar novos produtores por causa da inadimplência que está alta, acima de 25%, sendo que para se tornar totalmente desbloqueada, a agência tem que estar abaixo de 5%”, explicou.

Além dos R$ 15 milhões disponíveis para Parintins, o BASA completa 30 anos administrando o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte(FNO), tem a meta de aplicar um total de R$ 9,3 bilhões, sendo R$1,7 bilhões no Amazonas.

Peta Cid/SEMPA/SECOM