Prefeitura realiza ação educativa de combate às queimadas

A Prefeitura de Parintins executou no sábado (13), ação de educação ambiental no Bairro Pascoal Alággio, visando o combate às queimadas urbanas. A ação surgiu diante do anseio da comunidade do referido bairro, por inúmeros casos de moradores que fazem uso de fogo em resíduos domésticos e restos de capina e poda.

Os efeitos danosos das queimadas atingem o meio ambiente e a saúde das pessoas e animais, causando agravamentos de doenças respiratórias, poluição atmosférica, risco à aviação com fechamento de aeroportos por causa de pousos e decolagens de aeronaves.

Durante a ação porta a porta, os servidores e voluntários entregaram panfletos com informações acerca do prejuízo das queimadas, além de divulgar o contato da SEDEMA para denúncias desse crime ambiental – telefone 995264187.

Quem pratica queimada está sujeito à multa e até prisão. Apague a ideia do fogo em vegetação e na eliminação de lixo.

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Município de Parintins, em parceria com os Cursos de Técnicos em Meio Ambiente do IFAM e CETAM.

Bruna Karlla/SECOM