Prefeitura realiza drenagem que acabará com alagamentos na Praça dos Bois

Para acabar com os alagamentos na rua Mozart Freitas, localizada na Praça dos Bois atrás do ginásio Elias Assayag, a Prefeitura de Parintins iniciou nesta semana o serviço de drenagem profunda no local. A obra é realizada pela Prefeitura com recursos de emenda conquistada pelo prefeito Bi Garcia (DEM) junto ao senador Eduardo Braga (MDB).

O prefeito em exercício Mateus Assayag (PL) tem feito o acompanhamento do trabalho in loco, verificando todas as etapas da execução do projeto para garantir a qualidade do serviço executado, seguindo orientação do prefeito Bi Garcia.

De acordo com Mateus Assayag, a obra que está em execução no bairro Emílio Moreira faz parte do projeto de recapeamento asfáltico realizado com emenda do senador Eduardo Braga. A drenagem profunda acabará com os transtornos ocasionados durante os dias de chuva forte na área do Circuito Escorpião.

“É uma drenagem que vai ter algo em torno de 630 metros de comprimento. Essa é mais uma etapa do recapeamento através dos recursos conquistados pelo prefeito Bi Garcia junto ao senador Eduardo Braga para que a gente possa ir dia a dia melhorando as ruas de Parintins, minimizando os problemas de infraestrutura das vias e com isso ir cuidando das pessoas”, salienta o prefeito em exercício.

Foto: Júnior Preto