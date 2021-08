Prefeitura realiza reunião para retorno das atividades esportivas em Parintins

O prefeito em exercício de Parintins, Mateus Assayag (PL), participou nesta terça-feira, 17 de agosto, no ginásio Elias Assayag, de uma reunião com a coordenação e o grupo de professores de educação física da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV. Como pauta, os coordenadores Jamil Medeiros e Valdete Prestes, apresentaram as dificuldades e o calendário de atividades esportivas à serem realizadas pela secretaria até o mês de dezembro de 2021.

Visando o retorno das praticas esportivas no município, Mateus Assayg destaca que “o esporte é mais do que lazer. É o social por meio de práticas esportivas e de saúde. Sem dúvida nenhuma o retorno dessas atividades terá a atenção do governo. Tenho conversado constantemente com o prefeito Bi para a gente estruturar cada vez mais todos os espaços públicos e a secretaria”.

Sobre a abertura dos ginásios Seo Jovem e Benedito Azêdo, o prefeito em exercício informa que também já houve uma conversa com o líder municipal para reabrir os ginásios, justificando que “os jogos e demais práticas esportivas já estão permitidas pelo decreto e são importantes para que a gente tenha a população praticando atividades e se exercitando, tendo uma forte parte social e de saúde”.

A coordenadora da SEMJUV, professora Valdete Prestes, avaliou o encontro como importante e que a secretaria precisa desse apoio da Prefeitura e da Câmara para a realização de um trabalho melhor em prol ao desporto parintinense.

Secom

Foto: Júnior Preto