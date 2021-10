Prefeitura realiza reuniões de planejamento para evento teste no aniversário de Parintins

A Prefeitura de Parintins realiza uma série de reuniões para discutir o planejamento do evento teste em comemoração ao aniversário de 169 anos do município.

Os encontros foram comandados pela Secretária de Cultura e Turismo, Karla Viana, e contou com a presença da Secretaria de Obras, Vigilância em Saúde, Empresa Municipal de Trânsito, Setor de Terras, Rede de Proteção, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e permissionários do Mercado Municipal e da Praça Cristo Redentor.

Durante as reuniões foram discutidos os detalhes, como a montagem da estrutura, segurança, as barreiras de vigilância e principalmente a apresentação das carteiras de vacinação.

Para ingressar no local da festa, o público deverá apresentar o comprovante de vacinação digital extraído do ConecteSUS ou a caderneta física de imunização.

As pessoas que já tiverem idade para ter sido contempladas com as duas doses só poderão entrar no evento caso comprovem o esquema vacinal completo. Se pelo calendário do município a pessoa tiver idade apenas para a primeira dose, a comprovação também precisa ser feita.

Nos dias 13 e 14 só poderão circular no local aqueles que passarem pelas barreiras de vigilância. No dia 15, os trabalhos serão intensificados para maior segurança da população, com a distribuição de pulseiras para quem apresentar a carteira de vacinação.

“Por se tratar de um evento teste, estamos realizando essas reuniões para definir os detalhes para realização dos shows culturais, no Mercado Municipal e na Praça Cristo Redentor. Pedimos a compreensão da população para levar a sua carteira de vacinação, baixar o aplicativo ConectSus, que será de suma importância para mantermos o controle e a segurança de todos”, disse a secretária.

Os eventos ocorrerão com base na redução dos números de casos por Covid-19 e no avanço da vacinação na cidade.

Os shows marcarão a retomada das atividades culturais e artísticas, e serão utilizados pelo município como evento teste para o retorno de público em variadas eventualidades futuras.

Foto: Bruna Karla