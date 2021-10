Prefeitura realizará série de inaugurações em comemoração ao aniversário de Parintins

Para comemorar os 169 de aniversário de Parintins, a Prefeitura Municipal realiza a partir do domingo, dia 10 de outubro, uma série de inaugurações na educação, saúde e saneamento básico nas zonas urbana e rural do município. A programação seguirá por toda a semana e culminará na data de aniversário, no dia 15 de outubro.

O cronograma inicia no domingo à tarde com a entrega da recuperação de um trecho da estrada de Vila Amazônia, seguido de inauguração de sistema de abastecimento do programa Água no Jirau e inauguração de escola na comunidade San Maria, na região da Valéria. A programação segue na segunda-feira (11) com inauguração de escola e sistema de abastecimento de água no Remanso, sistema de abastecimento Água no Jirau no São Tomé do Mocambo, Santo Antônio do Panauaru, Aparecida do Panauaru e Buiuçu do Caburi, além de 10 banheiros residenciais ns agrovila do Mocambo.

Na terça-feira, dia 12, a Prefeitura reinaugura a UBS Dom Arcângelo Cerqua no bairro São Vicente, entrega sistema Água no Jirau na comunidade Santa Terezinha do Caburi, além de reinaugurar a escola municipal Walkiria Viana e inaugurar a Cidade da Criança da agrovila do Caburi. Quarta-feira, dia 13, as inaugurações continuam com a entrega da escola do Mangueirão do Jacu reformada e ampliada, reinauguração da escola do São João do Rio Jacu, entrega de sistema Água no Jirau no Santo Expedito do Uaicurapá e inauguração da revitalização da escola do São Tomé do Uaicurapá e entrega da nova escola da comunidade Peixe Marinho.

O cronograma de inaugurações prossegue na quinta-feira (14), na zona rural, com a inauguração da nova escola da comunidade Fluminense do rio Tracajá, entrega da ampliação da escola do Santo Antônio do Tracajá, inauguração da reforma e ampliação da escola da comunidade do Maranhão do rio Uaicurapá. Na cidade, a programação segue com a entrega da revitalização do prédio do Conselho Tutelar e Abrigo Vovó Conceição, e a inaugurações de quatro academias ao ar livre.

Fechando a programação comemorativa do aniversário de Parintins, a Prefeitura promove na sexta-feira (15) a inauguração do CAPS AD Renato Menezes na comunidade suburbana do Parananema, feira Chicão Garcia no Bairro da União, entrega de 10 leitos de UTI juntamente com o Governo do Estado no hospital Jofre Cohen e a entrega do sistema viário do bairro de Santa Clara. A programação culminará com a festa de aniversário da cidade na Praça do Cristo Redentor, a partir das 20h.

SECOM

Arte: Ronan Marinho