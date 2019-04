Prefeitura reformará Centro Aldair Kimura Seixas e Biblioteca Tonzinho Saunier

O prefeito Bi Garcia esteve na tarde desta terça-feira, 09 de abril, no Centro de Geração de Emprego e Renda Professora Aldair Kimura Seixas e na Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier para fazer o levantamento de todas as melhorias que necessitam ser feitas nos prédios. De acordo com o prefeito, a reforma da biblioteca e do centro serão iniciadas nos próximos dias.

Construída com recursos oriundos de uma emenda do ex-senador Jeferson Peres, a Biblioteca Tonzinho Saunier completará 11 anos no dia 28 de abril. Além de reforma, a biblioteca passará por adequações. Segundo o prefeito, os trabalhos serão feitos em ritmo intenso para que a estrutura seja entregue no aniversário de sua inauguração.

Após a revitalização, o Centro de Geração de Emprego e Renda Professora Aldair Kimura Seixas voltará a oferecer cursos profissionalizantes à população de Parintins. Inicialmente, a instituição retomará suas atividades com cursos de Informática Básica, Língua Inglesa e Língua Espanhola.

“Faremos a reforma desses dois importantes instrumentos de conhecimento, qualificação profissional, informação e pesquisa que brevemente estarão à disposição da população parintinense”, salienta Bi Garcia.

SECOM