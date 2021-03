Prefeitura retomará construção de escola e fará série de melhorias estruturais na comunidade Colônia Soares

A Prefeitura de Parintins retomará, neste mês, a construção da escola da comunidade Colônia Soares, localizada na região do Rio Tracajá. O anúncio foi feito pelo prefeito Bi Garcia (DEM) que esteve na localidade, nesta sexta-feira (05), acompanhado do vice-prefeito Tony Medeiros (PSD), presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), vereador Telo Pinto (PSDB) e secretário de Educação, Azamor Pessoa.

Além da retomada das obras na escola que é construída com recursos da Prefeitura e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE), o prefeito Bi Garcia também anunciou outras melhorias estruturais para a comunidade, como a construção de castelo de água com reservatório de 5 mil litros, recuperação da estrada, instalação de sistema de iluminação com lâmpadas de LED e telefone rural.

“São investimentos importantes para cuidar bem das pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na zona rural”, frisou o prefeito Bi Garcia.

O agricultor Valdir Soares enfatizou a alegria dos moradores da Colônia Soares com os anúncios feitos pelo prefeito Bi Garcia, enaltecendo que os investimentos vão melhorar significativamente a qualidade de vida de todos os moradores.

“Só temos a agradecer a Deus porque é nele que confiamos e acreditamos na capacidade do prefeito. Sabemos do seu interesse pelo povo da zona rural. Hoje é um momento muito feliz”, frisou Valdir Soares.

SANTO ANTÔNIO DO TRACAJÁ

O prefeito Bi Garcia também esteve na comunidade do Santo Antônio, polo da região do Rio Tracajá. Na comunidade, o prefeito e sua comitiva vistoriaram o andamento da ampliação da escola Luiz Gonzaga, que ganhará mais quatro salas de aula climatizadas.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro