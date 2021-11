Prefeitura retomará reconstrução de muro de contenção da Praça do Comunas

O trecho de muro de contenção localizado próximo à Praça Judith Prestes, popularmente conhecida como Praça do Comunas, terá sua revitalização retomada pela Prefeitura de Parintins. O prefeito Bi Garcia esteve no local nesta quinta-feira, 11 de novembro, e anunciou o reinício dos trabalhos no local. A obra é executada em convênio com o Governo do Estado.

Por conta de um desabamento ocorrido no dia 31 de maio e com a subida das águas do rio Amazonas, a obra foi paralisada. De acordo com o prefeito Bi Garcia, o processo de investigação das causas do incidente está em fase de finalização.

Além da reconstrução do muro, a Praça Judith Prestes será revitalizada. “É bem provável que no Festival do ano que vem a gente já esteja com esse trecho todo pronto”, reitera Bi Garcia.

SECOM

Foto: Júnior Preto