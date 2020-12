Prefeitura revitaliza ferryboat Artur Virgílio Filho

Entregue em 2002 para melhorar o escoamento da produção agrícola da Gleba de Vila Amazônia, a ferryboat Artur Virgílio Filho foi totalmente revitalizada pela Prefeitura de Parintins em 2020. A embarcação passou por uma reforma estrutural que durou sete meses. O trabalho, que custou em torno de R$ 200 mil, foi executado com recursos próprios do Município.

Dotada com uma nova estrutura de casco e novos equipamentos de navegação modernos, a balsa que faz viagem da sede de Parintins à Vila Amazônia foi reinaugurada nesta quarta-feira, 02 de dezembro.

A entrega foi feita pelo prefeito Bi Garcia (DEM) e teve a participação do vereador Tião Teixeira (DEM); do secretário de Produção e Abastecimento, Edy Albuquerque; e do coordenador de Transporte Fluvial do Município, Gracinaldo Cunha.

“A ferryboat volta a ser usada para o escoamento da produção, em apoio ao produtor rural, principalmente àqueles que trabalham na região da Gleba de Vila Amazônia, como também serve para turismo. Muitos parintinenses se deslocam nessa balsa com motos, carros para fazer turismo rural na região da Vila”, destacou o prefeito Bi Garcia.

Após a reforma da balsa que liga Parintins à Vila Amazônia, a Prefeitura atuará na captação de recursos para a construção de mais uma ferryboat. A embarcação será utilizada para o transporte de patrulhas e implementos agrícolas na zona rural.

SECOM

Fotos: Daniel Sicsú e Yuri Pinheiro