Prefeitura revitalizará escola da comunidade Santa Rita do Boto

Em visita à comunidade Santa Rita do Boto no último domingo, 31 de março, o prefeito Bi Garcia garantiu a reforma total do educandário da localidade. A escola atende a demanda educacional do igarapé do Boto, localizado à margem esquerda do rio Amazonas, na zona rural de Parintins.

A reforma da Escola Municipal Santa Rita de Cássia foi uma solicitação do Legislativo Municipal através do vereador Tião Teixeira.

Em razão do estado de deterioração ocasionado pelo tempo, a escola receberá a reforma em estado de emergência, como garantiu o prefeito Bi Garcia aos moradores da Santa Rita do Boto em conversa. “É a segunda vez que venho na comunidade e agora nós vamos fazer esse trabalho importante na área da educação e lógico garantir o futuro dessas crianças, como também melhorar a qualidade de vida da população da comunidade Santa Rita do Boto”, acrescenta Bi Garcia.

Vagner Santarém, morador da Santa Rita do Boto, destaca que a reforma da escola era aguardada ansiosamente pelos moradores da região. De acordo com ele, a escola é o principal patrimônio da comunidade e é cuidada com muito zelo por todos os moradores. “Para mim, como coordenador da comunidade, junto com os comunitários, é uma felicidade. A gente está recebendo a equipe e o prefeito hoje, sabendo que vai melhorar a qualidade da nossa escola, do aprendizado das crianças”, enfatiza.

Além da reforma que será executada pela Secretaria de Educação e Secretaria de Obras, o prefeito Bi Garcia também assegurou a compra de novos eletrodomésticos e contratação de merendeira para a escola, atendendo a solicitação feita por moradores da localidade.

SECOM