Prefeitura, UFAM e FAPEAM serão parceiras em projetos de educação e formação de associações e cooperativas rurais

Projetos voltados para a educação rural e formação de associações e cooperativas serão executados pela Universidade Federal do Amazonas, com a parceria da Prefeitura de Parintins e o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas-FAPEAM.

A proposta é trabalhar o princípio da casa familiar rural e a reforma do currículo na temática da educação e pensar no

fortalecimento das organizações sociais e políticas das comunidades por meio das associações e cooperativas.

O secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque ressaltou a importância dos projetos para o meio rural e a parceria com a academia que vem sendo uma das conquistas da administração do prefeito Bi Garcia e do vice-prefeito Tony Medeiros. “ É importante a aproximação com a universidade, o prefeito Bi tem nos pedido para fortalecer o trabalho com as instituições e a parceria com a UFAM será fundamental para as ações do setor primário”, pontuou.

Albuquerque e o coordenador de Produção Vegetal, Luís Carlos Roçoda, participaram da reunião com as docentes responsáveis pelos projetos, Sandra Helena da Silva, coordenadora do Curso de Serviço Social, Maria Eliane Vasconcelos, coordenadora do curso de Pedagogia, Silvane Mascarenhas, coordenadora do curso de Administração.

O município fará o levantamento das associações e cooperativas para um diagnóstico de como está cada uma e em que comunidade, para ter as informações que vão dar suporte ao trabalho de formação das entidades para atuarem efetivamente dentro setor primário. “ Isso nos deixa mais encorajados a trabalhar cada vez mais e poder oportunizar mercado de negócios por meio de mercados

institucionais e varejistas”, afirmou.

Já o projeto da área da educação rural permitirá formar mão-de-obra dentro do meio rural, atuando não só com educação regular, mas com o olhar diferenciado, verificando as especificidades de cada comunidade e formando jovens produtores rurais.

O projeto “O ser e fazer de Associações e Cooperativas rurais de Parintins” é liderado pela professora Sandra Helena, que agradeceu o apoio do prefeito Bi Garcia, por meio do secretário Edy Albuquerque. “Hoje foi um momento importante para a construção do nosso projeto. A Prefeitura com o secretário Edy tem aprovado os projetos da universidade e essa reunião é um passo muito importante para o andamento e sucesso do nosso projeto”, disse Sandra.

As professoras querem viabilizar as condições para conhecer as associações e cooperativas que já existem nas comunidades rurais de Parintins, fazer um diagnóstico, saber se estão formalizadas ou não e quais as dificuldades que elas enfrentam no processo de formalização e estruturação das organizações sociais.

Ela explicou que as pessoas têm dificuldade de trabalhar o coletivo e disse que na formalização tudo tem um custo muito alto, é necessário disponibilizar tempo dentro da comunidade e muitas vezes as pessoas não conseguem confiar que a associação trará resultados positivos para a comunidade.

“ É um processo de convencimento, de entender a força que uma associação ou uma cooperativa pode ter para o coletivo dos agricultores familiares. Infelizmente vivemos numa sociedade que se pensa muito no individual, no eu contra o outro. A nossa proposta é pensar no eu com o outro, unir forças nessa solidariedade que precisa ser reconstruída nos ambientes das comunidades”, frisou.

