Presidente da Câmara de Parintins celebra 01 ano do CRA-AM no município com assinatura de Termos de Cooperação Técnica para IGM e Gesae

Hoje, 28 de junho, o Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM) completa um ano de atividades da sua representação em Parintins. Em comemoração à data, ontem (27), em parceria com o Conselho Federal de Administração (CFA), foi realizada cerimônia no prédio do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), onde funciona o Conselho. A celebração foi para memorizar os serviços prestados à comunidade parintinense.

O presidente do CRA-AM, Inácio Guedes, exaltou a “boa vontade de pessoas que cuidam do espírito público”. Com isto fez menção a profissionais e parceiros, como o presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), que esteve presente na solenidade.

O parlamentar foi quem articulou para que a representação fosse implantada em Parintins e para a Assinatura do Termo de Cooperação Técnica de duas importantes ferramentas de Gestão, assinaladas após o evento no Gabinete da Prefeitura Municipal. Tratam-se do Índice de Governança Municipal (IGM/CFA) e o Sistema de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Água e Esgoto (CFA-GESAE).

O IGM tem como proposta atuar como “um raio-X da gestão” de cada município, por meio da “avaliação das práticas de administração adotadas”. Em termos de finanças, propõe “análise da disponibilidade de recursos e qualidade da gestão fiscal”. Para incentivar a evolução do desempenho, dispõe de “avaliação dos resultados de políticas públicas para a sociedade”.

O GESAE visa “reconhecer, registrar e disseminar as boas práticas de gestão dos serviços de água e esgoto para a promoção do desenvolvimento municipal”, com o intuito de “assegurar o equilíbrio na prestação de serviços públicos garantindo a gestão sustentável de recursos hídricos, com o acompanhamento de medidas tomadas”.

Parintins é o município pioneiro no Brasil a adotar a implantação desses sistemas de tecnologia para auxiliar na administração pública da cidade. Por isto, Telo recebeu um troféu do Conselho “por investir na profissionalização da Gestão Pública de Parintins, incentivando a aderir às ferramentas”.

Texto: Clely Ferreira – Assessoria de Imprensa da Câmara / Foto(s): Simone Brandão