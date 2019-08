Presidente da Câmara de Parintins lamenta notícia de destituição do Comandante Navarro e evidencia importância de Sessões Itinerantes

A notícia da saída do Coronel Navarro do Comando Geral da Polícia Militar no município de Parintins foi o primeiro assunto pautado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Telo Pinto (PSDB), nesta terça-feira (30). Com tristeza e externando solidariedade, Telo elencou ações do militar junto à comunidade parintinense. Exemplificou entre os feitos o trabalho para a implantação de um canil em Parintins com cães farejadores, treinados para identificar drogas ou algo ilícito.

“Participa ativamente de todos os movimentos sociais e políticos no nosso município. Fez, ao longo desses um ano e quatro meses à frente do Comando da Polícia Militar, um grande trabalho, reconhecido por todos nós. É um trabalho heroico, porque com um efetivo totalmente reduzido, consegue fazer um grande trabalho. Vamos, aqui pela Câmara Municipal, encaminhar um documento assinado por todos nós, vereadores, ao governador do Estado, Wilson Lima, ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Norte, para que possam rever essa destituição e pedir sua permanência no município”, declarou.

Sobre Segurança Pública, o parlamentar recordou que foi uma das principais demandas apresentadas na comunidade Bom Socorro do Zé Açu, em que Navarro esteve presente. Na comunidade, reforçou o atendimento, em parceria com a Polícia Civil. “A gente recebe informações que a violência diminuiu sobremaneira”, enalteceu.

Por falar em Sessão Itinerante, o edil convidou os moradores do Mocambo a marcarem presença na qual vai ocorrer na sexta-feira (02) desta semana. “Quero chamar atenção dos moradores, para que eles possam se reunir, a exemplo do que foi o Bom Socorro do Zé Açu e região, bem como a cidade do Caburi e região, que elaboraram várias reivindicações para Câmara de Parintins e, muitas delas, já estão sendo atendidas pelos órgãos que participaram daquelas sessões Itinerantes”, conclamou.

O presidente do Legislativo Municipal pontuou as necessidades apresentadas nas duas primeiras Sessões Itinerantes e sobre os respectivos resultados/encaminhamentos. Com isso, destacou a importância do evento para que possam expor suas reivindicações.

Informou que, para a terceira edição, convidou a Secretaria da Política Fundiária do Governo do Estado (SPF-AM), que possa ir ao Mocambo e trabalhar titulação das pessoas que têm terrenos na região. Na Tribuna, reforçou ainda o convite para a empresa Oliveira Energia para que possam participar, conversar com os comunitários e fazer uma programação para a instalação de energia em algumas localidades.

Presidente da Câmara propõe aquisição de automóveis para a Representação do Município em Manaus

Aquisição de dois automóveis para a Representação do Município na capital amazonense foi a propositura apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), na manhã de segunda-feira (29). O pedido justifica-se devido à grande demanda e a importância de transporte para pessoas que se deslocam até a capital do Estado para realização de tratamento de saúde ou de consultas Médicas. A proposta obteve aprovação unânime na Câmara de Vereadores.

O presidente do Legislativo reconheceu o trabalho do corpo de funcionários da representação, os quais “se desdobram para atender as demandas da municipalidade, com apoio e suporte àquelas famílias que vão para Manaus em busca de tratamento de saúde e necessitam de um transporte, de auxílio, de assistentes sociais, de enfermeiro, entre outros”.

O parlamentar também pautou eventos que ocorreram no final de semana. Parabenizou a cidade do Mocambo pelo belo espetáculo do 16º Festival Folclórico. “Essa Câmara esteve representada pela vereadora Vanessa e pelo vereador Renei Mocambo”, registrou.

“O poder público municipal atua fortemente na divulgação e assim como na realização de um grande evento. Conta com o apoio do governo do Estado, através de emendas parlamentares. Aqui eu quero registrar e agradecer, como presidente desta Casa, a deputada Alessandra Campêlo, que direcionou emenda parlamentar para apoiar os bois da Agrovila do Mocambo, então, com isso, a gente consegue ter, realmente, ter mais recurso, fazer um festival mais bonito. Também gera emprego e renda naquela localidade”, complementou.

A “Marcha para Jesus” também foi mencionada. O evento realizado pela Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Parintins (APALEPIN) com todas as igrejas evangélicas aconteceu no domingo (28).

“É um evento que leva, realmente, às ruas da cidade um grande público. O público evangélico participa e podemos acompanhar uma grande massa pelas ruas da cidade. Aqui eu quero registrar, quero parabenizar a APALEPIN”, enalteceu.

O edil declarou que a Marcha também conta com apoio da municipalidade, no que se refere a logística para se realizar o evento.

*Texto: Clely Ferreira – Assessoria de Imprensa da Câmara / Foto: Simone Brandão *