Presidente da Câmara de Parintins pede celeridade na implantação de filtros Salta-Z em comunidades rurais

Levar água de qualidade às comunidades rurais é uma luta do presidente da Câmara Municipal, vereador Telo Pinto (PSDB). Foi ele quem solicitou às comunidades rurais do município a implantação da Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano (Salta-Z).

O Salta-Z é um tecnologia para tratamento de água. Paraná do Espírito Santo do Meio e São Sebastião do Boto já foram contempladas com o sistema.

Em sessão remota nesta quarta-feira (13/05), o parlamentar solicitou à Prefeitura, através da Defesa Civil, das secretarias de Saúde e de Obras, Vigilância Sanitária e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que providencie, com máxima urgência, a instalação dos filtros SALTA-Z nas comunidades que já receberam a estrutura de castelo e base para instalação. São 10 sistemas precisam ser instalados. O pedido de celeridade é devido a subida das águas nas áreas de várzea e foi feito por meio Requerimento Verbal.

Colégio Batista de Parintins (CBP) e Colégio Nossa Senhora do Carmo (CNSC) foram citados em seu discurso. No final do mês de abril, o CBP que completou 65 anos. Na terça-feira (12/05), celebrou-se os 64 anos do CNSC. O edil registrou as datas e aos educandários, de renome em Parintins, rendeu homenagens pela atuação em favor da educação no município. Saudoso, recordou seus estudos no Colégio do Carmo, concluídos em 1994.

Telo compartilhou sua alegria pela absolvição em processo do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ciente da improcedência da denúncia, ele já imaginava que este seria o resultado e saudou todas as pessoas que o felicitaram. “Conseguiremos seguir firme no propósito que todos nós desenvolvemos de servir a população de Parintins e continuar a vida pública sem nenhum atropelo”, destacou.

Mediante o crescimento de casos de Covid-19 em Parintins, enfatizou o pedido mundial de autoridades em saúde: “Fique em casa”. “Não deixem que o vírus se propague ainda mais em nossa cidade. Façam o isolamento, o distanciamento social. Procurem não sair não ir às ruas. Comunidades rurais façam barreiras, impeçam a entrada, sejam rigorosos, bastante criteriosos, porque é a saúde das vossas famílias que está em jogo”, suplicou.

O vereador Beto Farias (Podemos) solicitou pavimentação, meio e nivelamento para rua Capitão Pedro Ferreira, no bairro da Francesa. Beto ainda voltou a pedir melhorias na coleta do lixo em Parintins. Através de indicação para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp), solicitou que dobre o número de funcionários para fazer rodizio. A ideia é que haja mais coletores trabalhando, por turnos. Requer ainda a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) para esses profissionais da limpeza pública.

O vereador Cabo Linhares (PSL) solicitou recapeamento para ruas Júlio Belém – bairro São Benedito; Coronel Barreto Batista – Itaguatinga; Pedro Ferreira – Francesa; Uaicurapá – conjunto Vitória Régia, bem como operação tapa-buraco para Rua Nova – São Francisco. Destacou que a Prefeitura contemplará 10 comunidades rurais com castelos para suporte às caixas d’água e programa social “Água no Jirau” para algumas. Canarinho, Igarapé Açú, Santo Expedito, São Tomé do Uaicurapá, São Tomé do Mocambo, Jará, Marajá, Divino Espírito Santo, Santa Teresinha do Caburi e Remanso são as contempladas.

O vereador Afonso Caburi (DEM) falou sobre suas visitas na região do Caburi. Destacou que esteve nas comunidades de Santa Terezinha e Divino Espírito Santo do Aduacá para verificar os locais onde serão construídos novos castelos d’água nas comunidades, resultado de requerimentos de sua autoria. O parlamentar firmou apelo à população para que obedeça às medidas restritivas dos decretos publicados e pediu paciência e compreensão aos seus conterrâneos em relação ao trabalho desenvolvido juntamente com as lideranças locais.

O presidente da Casa Legislativa, vereador Telo Pinto (PSDB), com requerimento verbal à Prefeitura Municipal de Parintins, solicitou, através da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), Vigilância Sanitária e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), providências, com máxima urgência, para instalação dos filtros SALTA-Z nas comunidades que já receberam a estrutura de castelo e base para instalação, em virtude da subida das águas.

O vereador Gelson Moraes (Republicano) falou sobre a construção da escola da Comunidade Marajá. A obra foi solicitada pelo parlamentar em seu primeiro mandato e, somente agora, está em fase de acabamento. “Logo, os moradores estarão com um local adequado para que seus filhos tenham um ensino de qualidade”, celebrou. Outro assunto abordado pelo vereador foi sobre o aumento dos positivados por Covid-19. Pediu para que as pessoas levem mais a sério ou será preciso aplicar o Lockdown para evitar maiores problemas.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) apresentou dois (02) requerimentos verbais à Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp). Recuperação, recapeamento asfáltico e iluminação pública das ruas da área nona da Vila Amazônica, bem como capina e limpeza das ruas do bairro Djard Vieira, recuperação e recapeamento asfáltico da rua Parananema. Pediu que toda população parintinense mantenha o distanciamento social e só saia em necessidade de urgência, sempre com uso de máscara para vencer esse vírus.

O vice-presidente da Casa Legislativa, vereador Tião Teixeira (DEM) apresentou proposta à Prefeitura de Parintins para pagamento de adicional de insalubridade aos trabalhadores da saúde empenhados nos atendimentos de pacientes infectados pela Covid-19. Justificou que a medida visa compensar e amenizar a possibilidade do dano à saúde dos trabalhadores, durante a pandemia do coronavírus. Tião Teixeira embasou a propositura no Projeto de Lei 744/20, de autoria do deputado federal, José Ricardo (PT).

A vereadora Vanessa Gonçalves (PP) solicitou Indicação à Prefeitura Municipal de Parintins, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto para instalação de torneiras em espaços públicos do município de Parintins (AM). A medida visa reforçar hábitos de higiene no combate ao coronavírus (Covid-19). Como representante da Comissão de Defesa do Consumido na Casa Legislativa, falou de documentos encaminhados ao Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon) referente ao aumento de preços nesse período de pandemia.

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) abortou sobre a pandemia de Covid-19. Falou sobre decreto que amplia o horário do toque de recolher – das 15 horas da tarde até 6 horas da manhã. Salientou que, muitas pessoas ainda desobedecem à medida. “Sabemos que o empenho das autoridades é grande, mas, acima de tudo, os pais têm que se conscientizar e colaborar com toda ação da municipalidade. Senão, não há decreto que reduza essa quantidade que hoje chega a mais de 400 casos”, pontuou.

O vereador Mateus Assayag (PL) apresentou Carta Denúncia à Anatel para cobrar penalidades e, principalmente, soluções quanto ao péssimo serviço prestado pelas operadoras de telefonia celular no município. “Parintins é o segundo município do Estado do Amazonas, conhecido nacional e internacionalmente por sua cultura, tem que ter respeito e compromisso com um serviço de qualidade durante o ano todo, principalmente nesse momento em que muitos dependem diretamente de serviços essenciais de delivery”, frisou.

