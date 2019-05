Presidente da Câmara debate Segurança Pública em Parintins

Segurança Pública foi destaque, mais uma vez, no discurso do presidente da Câmara de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), na sessão ordinária dessa segunda-feira (20). Nesse sentido, teceu comentários sobre a alteração da Lei Ana Vitória em 2011 pela Casa Legislativa. Para ele, é necessário readequar o horário de funcionamento de bares, restaurantes e casas noturnas na cidade.

Segurança Pública foi destaque, mais uma vez, no discurso do presidente da Câmara de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), na sessão ordinária dessa segunda-feira (20). Nesse sentido, teceu comentários sobre a alteração da Lei Ana Vitória em 2011 pela Casa Legislativa. Para ele, é necessário readequar o horário de funcionamento de bares, restaurantes e casas noturnas na cidade.

O parlamentar propôs, como forma de debater a o assunto, a realização de Audiência Pública para revisar as indicações da Lei. A preocupação é quanto à criminalidade que assola a população, atrelada ao consumo de drogas em determinados ambientes. “O consumo de drogas e álcool está excessivo na cidade de Parintins. É preocupante, as pessoas ficam predispostas a praticar atos ilícitos”, disse.

“Vamos de encontro a outra situação, precisamos aproveitar a vinda do governador ao município e solicitar mais efetivo policial”. Dessa forma, o vereador criticou a falta de investimentos nas Polícias Civil e Militar. Em contrapartida, declarou a ausência de comunicados oficiais ao Legislativo a respeito da agenda do governador na cidade e disse estabelecer contato para apresentar as demandas dos parintinenses.

“Quando acaba o Festival tudo vai embora de Parintins”, se referiu à estrutura temporária na Ilha. “Somos a segunda cidade do Estado do Amazonas e não temos sistema de monitoramento policial. Precisam olhar para a gente como uma cidade importante, por onde o desenvolvimento cultural passa. Nós demos a identidade cultural para esse estado. Nossa população precisa de segurança presente e permanente”, acrescentou.

Ao conclamar os legisladores, Telo pediu apoio para marcar reunião com o secretário de segurança pública, juntamente com o governador do estado, para enfatizar essa pauta.

O parlamentar enalteceu também a ação do Detran-AM na cidade. “São três dias de ação em Parintins. As pessoas tem que trabalhar sua legalidade e dirigir com responsabilidade”. Nesse sentido, ressaltou a importância de incentivar a legalidade para garantir a segurança de todos no município.

Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, Telo Pinto solicitou a realização de Audiência Pública sobre a temática para o dia 12 de junho. “Com a proximidade do Festival Folclórico de Parintins, as crianças ficam mais vulneráveis. Faz-se necessária a união de todos em defesa das crianças que são o futuro e o presente do país”, justificou.

Sobre o Mercado Municipal, o vereador informou que de 22 pessoas que atuavam dentro do prédio, 17 foram alocados novamente no espaço. De acordo com o parlamentar, a administração do Mercado, bem como outros setores do Executivo têm avaliado a situação com o objetivo de obter soluções.

Para a Escola Estadual Senador João Bosco, Telo solicitou Moção de Aplausos. A honraria justifica-se pelo destaque a nível nacional nas “Olimpíadas Matemática Sem Fronteiras”. Foram três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Texto: Clely Ferreira – Assessoria de Imprensa da Câmara / Foto: Simone Brandão