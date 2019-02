Presidente da Comissão de Promoção Social, deputado Saullo Vianna se reúne com vítimas do incêndio de Educandos

O deputado estadual Saullo Vianna (PPS), presidente da Comissão de Promoção Social e Cultural da Assembleia Legislativa do Amazonas, vai conduzir, na próxima segunda-feira (11), audiência pública com representantes das famílias que perderam tudo no incêndio do Educandos, em dezembro do ano passado.

Em conversa com voluntários e membros da Pastoral da Criança, na manhã desta quinta-feira (7), Saullo se comprometeu em intermediar diálogo com órgãos da administração pública estadual, a fim de minimizar os principais problemas relatados pelas vítimas do incêndio. O encontro vai acontecer às 19h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Educandos, zona sul de Manaus.

Os deputados Sinésio Campos, Therezinha Ruiz, Mayara Pinheiro, Delegado Péricles e Álvaro Campelo estavam presentes, e apesar de não serem membros da Comissão de Promoção Social da Aleam, ouviram atentamente os relatos e também se prontificaram a ajudar.

“Lamentamos muito o que aconteceu com as mais de 600 famílias que perderam tudo no incêndio do Educandos. Mesmo com toda mobilização de vários voluntários na época, ajuda do governo e da prefeitura de Manaus, essas famílias ainda estão enfrentando dificuldades. Como presidente da Comissão, me coloquei à disposição para somarmos forças e juntos, buscarmos soluções a fim de diminuir o sofrimento dessas famílias”, enfatizou o deputado.

O deputado adiantou que vai formalizar convite junto ao Fundo de Promoção Social (FPS), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Superintendência de Estado de Habitação (Suhab) para que participem da reunião do próximo dia 11. Os deputados membros da Comissão também serão convocados.

Membros da Comissão de Promoção Social e Cultural

Presidente- Deputado Saullo Vianna

Vice-presidente – Deputado Carlinhos Bessa

Membros titulares – Deputadas Alessandra Campêlo e Joana D’arc e deputado Adjuto Afonso

Membros suplentes- Deputados João Luiz e Roberto Cidade

