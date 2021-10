Presidente do Caprichoso inaugura novas instalações no Complexo Zeca Xibelão

O Complexo Zeca Xibelão ganhou neste sábado (30/10) novas instalações que foram inauguradas pelo presidente do Boi Caprichoso Jender Lobato. Ao som da Marujada de Guerra, o momento contou com a presença de ex-presidentes, itens oficiais, diretores, conselheiros e torcedores. O Centro de Documentação e Memória (Cedem Caprichoso), a Estação Digital do Sócio, o Consultório Médico e Odontológico, e o Monumento Zeca Xibelão são os novos espaços apresentados ao torcedor azul e branco.

A programação realizada na manhã de hoje está inserida nos festejos do aniversário de 108 anos do boi negro de Parintins e começou com o hasteamento do pavilhão azul e branco. De acordo com o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, com a abertura dos novos serviços, o Caprichoso estreita a relação com o seu torcedor. “É uma forma de oferecer maior comodidade aos nossos sócios, de proporcionar a eles um lugar que todos possam se sentir em casa”, explica.

O Cedem Caprichoso é um espaço dedicado ao resgate da memória histórica do bumbá, implantado a partir do edital da Lei Aldir Blanc. O ambiente é coordenado pelo conselheiro de arte, professor Diego Omar da Silveira. A Estação Digital do Sócio oportuniza aos torcedores serviços gratuitos de internet, equipada com computadores e demais ferramentais tecnológicas.

O Consultório Médico e Odontológico foi inaugurado a partir da parceria com o Consultório Odontológico Tatyane Araújo e objetiva oferecer atendimentos gratuitos à comunidade azulada, em especial às crianças matriculadas na Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle. O Monumento Zeca Xibelão é uma homenagem `da diretoria ao maior tuxaua da história do bumbá, que esculpiu uma escultura em tamanho real do artista histórico.

O presidente do Caprichoso, Jender Lobato, destaca que os novos ambientes foram erguidos para usufruto de toda comunidade parintinense. “Cada espaço inaugurado hoje representa uma vitória para nós, são serviços essenciais do nosso cotidiano e que agora estarão à disposição do nosso torcedor, do nosso sócio. O Caprichoso é isso, capaz de mobilizar toda a cidade, com uma festa fora de época que inaugura um novo ciclo na história do nosso boi”, enfatiza.

Festa “Tradição que Renasce”



A partir das 20 horas o Boi Caprichoso realiza a festa “Tradição que Renasce” no Curral Zeca Xibelão. O evento contará com a presença de todos os itens oficiais e durante a festa ocorre o lançamento oficial do álbum “Terra: Nosso Corpo, Nosso Espírito Volume II”, gravado na voz do levantador de toadas Patrick Araújo.

A TV A Crítica, estação oficial do Festival Folclórico de Parintins, realiza a transmissão da festa a partir das 23h. As imagens estarão disponíveis na TV e também no YouTube da emissora.

Assessoria

Fotos: Glen Dinely