Presidente e dirigentes do PSB/Pin e definem ações para 2019

O presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Parintins, o advogado Juscelino Melo Manso, reuniu na manhã de sábado, 01, com os dirigentes do partido para avaliar a campanha de 2018 e organizar uma dinâmica ainda mais eficiente para o próximo pleito.

Juscelino foi Candidato a Deputado Estadual pelo PSB com uma campanha propositiva junto a vários seguimentos e contou com o apoio de professores concursados estaduais e municipais. Só em Parintins, o partido alcançou aproximadamente seis mil votos.

O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Parintins, onde foi possível tratar também de assuntos relacionados à saúde, educação, esporte e lazer para definir o calendário de ações para 2019.

As primeiras ações decididas na reunião se iniciam ainda no fim de 2018 com a distribuição de sopas nos bairros de Parintins. O momento abriu espaço para que o desportista Jorge Ramos mencionasse a falta de assistência que os atletas da cidade e interior enfrentam. “Esse ano a gente teve um índice em Manaus muito fraco, somente três atletas foram disputar o brasileiro, sendo que teve um ano que foram dez atletas. E se a gente caiu é porque alguma coisa está faltando. Eu acredito que foi por falta de investimento”, comentou.

A reunião finalizou após a sugestão de emenda para Parintins voltada para o esporte, que será apresentada pelo presidente de honra do partido, Serafim Corrêa.

Assessoria de Imprensa