Presidente Jair Bolsonaro deve visitar Manaus no dia 9 de abril, diz titular da Suframa

Na capital amazonense, Bolsonaro deve explicar ações administrativas para a Suframa. Alfredo Menezes anunciou redução do PPB de 120 para 45 dias (Foto: Junio Matos)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), deve visitar Manaus no dia 9 de abril. A previsão da vinda de Bolsonaro ao Amazonas foi comentada pelo titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (8).

A princípio, está programado para, na oportunidade, o presidente dar uma entrevista coletiva explicando ações administrativas específicas à Suframa e a visita a duas empresas do parque industrial da cidade: Samsung e Moto Honda do Brasil.

Após se reunir com Jair Bolsonaro, Alfredo Menezes confirmou, nesta sexta-feira, que o Processo Produtivo Básico (PPB) – um dos maiores gargalos para o desenvolvimento regional – irá reduzir de 120 dias para, no mínimo, 45 dias. “Convidei o ministro de Produtividade, Emprego e Competitividade [Carlos Alexandre da Costa] para vir à Manaus daqui a, no máximo, 45 dias para anunciar a medida às empresas instaladas na Suframa”, contou.

Se uma empresa quiser fabricar algum produto na Zona Franca de Manaus (ZFM), precisa passar pela aprovação do seu PPB, processo conduzido pelo governo federal através dos Ministérios da Economia e Ciência e Tecnologia. Pela lei, o procedimento deveria durar 120 dias no máximo, mas a prática é de os investidores esperarem até um ano para o documento ser deferido.

Desde dezembro, quando começou a dialogar com Bolsonaro e sua equipe econômica sobre a autonomia da Suframa, promessas de desburocratização foram anunciadas. Menezes afirmou que a meta final é a autarquia ter uma parcela de poder influente o bastante para definir o fechamento dos PPBs para a ZFM, acelerando – em tese – a vinda de empresas para a região.

