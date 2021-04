Presidente Jair Bolsonaro recebe título de cidadão amazonense

O Presidente da República Jair Bolsonaro recebeu a medalha de Mérito Legislativo do Amazonas, se tornando cidadão amazonense, na manhã desta sexta-feira (23), durante a inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul da cidade. A proposta foi feita pelo deputado delegado Péricles e aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE), ao qual ele agradeceu durante o evento.

“É uma satisfação estar aqui, no coração do Brasil recebendo esta medalha que é de iniciativa do Deputado Delegado Péricles, é muito bem-vindo. Estou muito orgulhoso. Até pelo momento que está o Brasil e pelo momento que passou o nosso estado. Uma situação que ninguém esperava que fosse acontecer. Esse título é um reconhecimento da grande maioria da assembleia legislativa, da parceria que tem o governo federal como estado do Amazonas e com a cidade de Manaus, a qual nós devemos lealdade absoluta”, disse o Presidente.

O presidente chegou na manhã desta sexta-feira(23) para uma rápida visita a capital. Dentre os compromissos da agenda a cerimônia de inauguração do pavilhão de feiras e exposições do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Av. Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Apoiadores e manifestantes do presidente se concentram em frente ao Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, onde ocorreu a cerimônia, aguardando a chegada do presidente, com faixas e bandeiras. O local teve o policiamento reforçado por conta do evento.

Bolsonaro segue juntamente com a comitiva, para a cidade de Bélem (PA), onde deve participar de uma cerimônia de entrega de cestas de alimentos do Programa Brasil Fraterno.

