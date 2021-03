Presidente Mateus Assayag defende demandas das Comunidades Rurais

Na primeira Sessão Ordinária desta semana, o Presidente da Câmara Mateus Assayag (PL) apresentou as demandas e anseios coletivos das Comunidades Rurais visitadas durante o final de semana. O parlamentar cumpriu agenda de trabalho nas Comunidades Santo Antônio do Arauá, Igarapé Açu e Terra Preta do Rio Mamuru. Todas as proposituras foram aprovadas por unanimidade.

O primeiro Requerimento solicita da Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), a instalação de oito pontos de iluminação púbica; a instalação de um telefone rural e a substituição da caixa d’água na Comunidade do Arauá do Rio Mamuru.

O segundo Requerimento requer do SAAE a manutenção do poço artesiano da Comunidade Manaim, no Rio Mamuru. Segundo Mateus, a água que chega aos comunitários deve ser segura no que se refere ao consumo, zelando pela saúde e bem-estar da comunidade.

O terceiro Requerimento solicita da Prefeitura a conclusão do castelo d’água da Comunidade Igarapé Açu. Destacou que o serviço viabiliza um melhor sistema de abastecimento de água, sendo necessário a celeridade da conclusão da obra.

O último Requerimento, para beneficiar a Comunidade Terra Preta do Mamuru, pede ao SAAE a automação da bomba da caixa d’água; da Prefeitura, através da Semosp, a manutenção da iluminação pública (16 pontos); a construção de um Posto de Saúde; a instalação de um telefone rural; substituição da fiação da rede elétrica por cabo de alumínio; ainda da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Lazer (SEMAST), cursos profissionalizantes de média duração para esta localidade.

Mocambo

Mateus Assayag também acompanhou o Prefeito Bi Garcia (DEM) em visita à Agrovila do Mocambo do Arari, momento em que o Chefe do Executivo anunciou a construção de uma Cidade da Criança, um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e um Centro do Idoso na localidade.

Por Assessoria de Imprensa da CMP – Foto: Pedro Coelho

Publicado por Carlos Frazão/JI