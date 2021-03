Presidente Mateus Assayag identifica demandas do setor da educação e reúne com proprietários de embarcações de Parintins

O Presidente da Câmara Mateus Assayag (PL) reuniu na manhã desta sexta-feira, 26 de março, com proprietários de embarcações da cidade de Parintins. A pauta do diálogo foi buscar soluções para os problemas que estes trabalhadores enfrentam no dia a dia.

“Tratamos sobre a questão do Porto, do embarque e desembarque de passageiros, tarifas de passagens, logística de Manaus/Parintins e Parintins/Manaus. Enfim, um diálogo muito bom para que a gente possa melhorar também o transporte fluvial dos nossos parintinenses”, destacou Assayag.

Ainda pela manhã, o parlamentar visitou a Escola Municipal Irmã Cristine e conversou com a Gestora, Professora Rosana Queiroz. Durante o encontro, a Gestora apresentou ao Presidente da Câmara as metas, missões de trabalho e as demandas desta instituição de ensino.

Mateus lembrou que o educandário é a maior escola construída na gestão do Prefeito Bi Garcia (DEM) com recursos próprios e parcerias. “Eu, enquanto Vereador e Secretário de Obras, tive a honra de coordenar a execução do projeto. A demanda de alunos nesta área da cidade necessitava de uma escola moderna e arrojada”, frisou.

Educação e Obras

Ontem, 25 de março, o Presidente da Câmara manteve diálogo produtivo com o Secretário Municipal de Educação, Azamor Pessoa. Mateus tratou sobre as ações e pleitos deste setor que é tão importante para a sociedade parintinense.

Bem como vistoriou, juntamente com o Secretário de Obras Albano Albuquerque, os serviços executados no Complexo da Baixa do São José. De acordo com Mateus, a obra conquistada pelo Prefeito Bi Garcia é muito importante pra Parintins, uma vez que trará inúmeros benefícios para a população.

Por Mayara Carneiro – Assessoria de Imprensa da CMP

Fotos: Júnior Preto Juju

Publicado por Carlos Frazão/JI