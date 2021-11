Presidentes de clubes destacam apoio da Prefeitura na Copa Parintins de Futebol

Durante toda semana, os presidentes dos 13 clubes participantes da Copa Parintins de Futebol, receberam da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV, materiais esportivos para ajudar nos treinamentos em preparação às disputas que acontecem sempre nas noites de terças e quintas-feiras, além dos sábados, no estádio Tupy Cantanhede. A competição da primeira divisão do futebol local não foi realizada em 2020, devido a pandemia do Covid-19, e foi retomada esse ano, pela Associação da Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com total apoio do poder municipal.

O presidente da equipe do Flamengo/São Vicente, que em 2021, retorna a disputa, Lázaro Lobato, afirma que “na realidade todas as competições realizadas pela liga sempre teve esse apoio da Prefeitura, que é importante para que possamos montar uma equipe. Tendo esse material a disposição nos ajuda a desenvolver um bom trabalho dentro da competição”.

O presidente do Santos, Adilson Natividade falou das dificuldades e também destacou a importância do apoio aos clubes. “Como representantes de equipes a gente ver essa necessidade sim, dessa complementação, porque quem faz o futebol tem tirado do próprio bolso ou com ajuda de uma ou duas pessoas e, assim fica muito difícil. Mas quando há parceria dentro desse comprometimento na pessoa do gestor municipal, é muito bem vinda, para dar oportunidade à essa juventude que estava anciosa para esse retorno do futebol. Só temos a agradecer e muito a essa ajuda que o município está fazendo”.

Como patrocinadora oficial de incentivo ao resgate do futebol parintinense, a Prefeitura disponibilizou as 13 equipes que lutam pelo título da Copa Parintins de Futebol, equipamento completo (camisa, calção e meião), chuteiras e bolas, além do translado dos atletas e comissão técnica até o estádio Tupy Cantanhede, das equipes da cidade com ônibus, e da zona rural com combustível, assim como, ajuda financeira aos clubes em cada rodada disputada para o acesso gratuito do torcedor.

A ALEPIN (idealizadora do evento esportivo), o Executivo por meio da SEMJUV, dispõe de toda logística, com arbitragem, maqueiro, gandula, gelo, dentre outras necessidades no decorrer da competição.

Fotos: Arquivo SEMJUV