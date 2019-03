Prestadores de serviços turísticos do município têm acesso ao Cadastur 3.0

O Trade Turístico do município de Parintins teve acesso na noite de quarta-feira (13) a plataforma 3.0 do Cadastur. Uma ação integrada da Prefeitura de Parintins com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) reuniu cadastrados e interessados para apresentar a nova plataforma que dispõe de mais facilidades para os prestadores de serviços.

O prefeito em exercício Tony Medeiros participou da abertura do encontro e falou da importância da nova plataforma para o município. “Tudo aquilo que venha contribuir com o povo de Parintins na prestação de serviços é muito importante. É louvável essa ação da Amazonastur, é louvável o apoio da Prefeitura de Parintins para que se realize esse encontro. A plataforma é grátis para que cada um tenha a possibilidade de ter a sua empresa regularizada”, ressaltou.

Para a gerente do Departamento de Registro e Fiscalização da Amazonastur, Giovanna Tapajós, a reunião foi bastante positiva. “Ficamos muito contentes com a participação em massa, uma média de 50 empresários, todos eles muito engajados em conhecer mais o Cadastur 3.0. Debelaram todas as dúvidas, participaram de forma muito positiva com desejo de estarem capacitados, legalizados para prestarem um melhor atendimento aos turistas”, pontuou.

Giovanna disse ainda que além dos cadastrados, mais de 10 pessoas compareceram no encontro com a finalidade de conhecer o novo serviço. Ela ressaltou que quem está regularizado no Cadastur tem diversos benefícios, tanto no público quanto no privado. Entre as vantagens, maior visibilidade para o serviço ou produto turístico, segurança para o turista, em especial nas demandas junto ao Ministério do Turismo.

O acesso ao Cadastur 3.0 é gratuito pelo portal www.cadastur.turismo.gov.br.

Semctur/Secom

Foto: Clóvis Miranda/Amazonastur