Prestadores de serviços turísticos farão cursos de capacitação para o Festival 2019

A Prefeitura Municipal de Parintins convida todo Trade Turístico do município para participar do Workshop “Bem Receber”, projeto elaborado pela Empresa Estadual de Turismo- Amazonastur. As inscrições serão realizadas nos dias 13 e 14 de maio, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), de 08h às 14h.

Artesãos, Agência de Viagens, guias de turismo, recepcionistas de hotéis, bares, restaurante, comércio, porto e aeroporto, vendedores ambulantes, garçons, piloteiros, permissionários de feiras e mercados, camareiras e principalmente os tricicleiros são convidados a participar. Os interessados devem comparecer ao CAT, munidos dos seguintes documentos para inscrição: RG, CPF e Comprovante de Residência.

O projeto que visa qualificar e preparar os prestadores de serviços turísticos para o 54º Festival Folclórico de Parintins oferecerá 150 vagas na primeira etapa, sendo que 50% dessas vagas serão destinadas aos tricicleiros.

O Workshop será realizado de 20 a 22 de maio, no Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, com 5 turmas de 30 alunos no máximo, nos seguintes horários:

Dia 20 de maio – de 18h às 20h e de 20h30 às 22h30

Dia 21 de maio – de 15h às 17h e de 18h às 20h

Dia 22 de maio – 09h às 11h

No término do curso, os certificados serão entregues aos participantes.

