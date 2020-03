Prevenção: Copa Alvorada de Futsal suspensa por 30 dias

A coordenação da maior disputa de futsal do Baixo Amazonas segue as determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS), e do decreto municipal anunciado pelo prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, adotadas contra a pandemia do novo coronavírus, Covid-19.

COMUNICADO

Com base nas determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS), e do decreto municipal anunciado pelo prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, seguindo as precauções adotadas contra a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, a presidência da Fundação Evangelli Nuntiand e a direção do Sistema Alvorada de Comunicação anunciam a suspensão por 30 dias da Copa Alvorada de Futsal 2020, a valer a partir de 17 de março.

A organização do evento entende que a medida é de extrema relevância, uma vez que, a competição envolve hoje dois Estados da Federação Brasileira (Amazonas e Pará), com clubes representantes das cidades de Parintins (AM), Barreirinha (AM), Nhamundá (AM), Maués (AM), Faro (PA), Juruti (PA) e Terra Santa (PA), além de reunir um público médio de 1.500 torcedores a cada rodada.

A organização reitera seu compromisso com os clubes, jogadores e amantes do futsal, pedindo a todos a compreensão e a adoção das medidas protetivas contra o vírus.

As datas da última rodada da fase classificatória e os confrontos da etapa final do torneio serão divulgadas em breve.

Atenciosamente, padre Arilton Cascaes, presidente da Fundação Evangelli Nuntiand e padre Carlos Caridade, diretor do Sistema Alvorada de Comunicação.