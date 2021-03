Primeira dama de Parintins, Mayra Dias, entregou respiradores enviados pelo grupo Respira Amazonas a Parintins

A primeira dama do município de Parintins, Mayra Dias, entregou na sexta-feira (26) à equipe médica e pacientes, do hospital Jofre Cohen, equipamentos para tratamento da Covid-19 enviados pelo grupo de voluntários Respira Amazonas.

A solenidade, comandada pela primeira dama, foi realizada na Secretaria Municipal de Saúde do município e contou com a presença do secretário Clerton Rodrigues e diretor do hospital Jofre Cohen, Josimar Marinho.

A primeira dama destacou a importância do trabalho do grupo Respira Amazonas, formado por blogueiros, influenciadores digitais e artistas, como Telma Assis (ex-BBB), a cantora Maria Gadu e outros. “Estamos recebendo hoje insumos que vão ajudar tanto as pessoas que trabalham no Jofre quanto os pacientes. Esses materiais estão sendo doados para alguns municípios e Parintins, que já faz parte da lista para receber doação, foi contemplado nesse momento”, disse, Mayra Dias.

Entre equipamentos destinados a Parintins estão 3 CPAPs, 100 termômetros infravermelho sem contato, 3 máscaras nasais, 5 kits de oxigênio terapia, 100 respirons reguláveis, além de equipamentos de proteção individual, como 200 máscaras N95, 300 protetores faciais, 300 macacões laminados impermeáveis e 200 óculos de proteção individual.

Os insumos vão somar ao estoque do hospital Jofre Cohen, unidade referência para tratamento da Covid-19 e fortalecer o trabalho de profissionais da linha de frente.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro