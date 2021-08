Primeira-dama Mayra Dias participa de ato a favor do aleitamento materno

A primeira-dama Mayra Dias participou na terça-feira (10) da Hora do Mamaço, evento em alusão à Campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno, na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. A campanha em 2021 tem como tema “Proteger a Amamentação: Uma responsabilidade de Todos” e é realizada pela Secretaria de Saúde, por meio da Gerência da Saúde da Mulher e da Criança.

Mayra, que anunciou no domingo, ao lado do prefeito Bi Garcia, que está grávida, falou para as mamães e futuras mamães sobre o sentimento de alegria que está sentindo pela chegada do seu primeiro filho. “Estou feliz em participar desse momento e dizer as mamães o quanto é importante a amamentação e o quanto é importante buscar informações que possam ajudar neste gesto de amor”, disse Mayra Dias.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, afirmou que a campanha Agosto Dourado é fundamental para o repasse de informações e incentivo o aleitamento. “É nesse momento que tem a primeira vacina, além de todo o carinho e amor o que a mãe transmite no momento de amamentar”, disse. Rodrigues informou também que o projeto de amamentação realizado no Hospital Padre Colombo foi retomado e voltará a ajudar as mamães com alguma dificuldade na hora da amamentação.

A gerente do Programa de Saúde da Mulher e da Criança, Patrízia Farias, afirmou que durante todo o mês haverá programação em todas as unidades básicas de saúde reforçando a mensagem referente aos benefícios que amamentação proporcionar para mãe e para o bebê.

