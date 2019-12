Primeira-dama Mayra Dias promove ação social de Natal em bairros de Parintins

Com um grupo composto por 15 amigos, a miss Brasil 2018 e primeira-dama de Parintins, Mayra Dias, promoveu, nesta quarta-feira (25), uma ação social de Natal que abrangeu o Bairro da União, ocupação do Castanhal e ocupação do Pascoal Allagio.

No ato solidário, Mayra Dias e amigos distribuíram centenas de brinquedos, panetones, sopa e picolés, todo o material foi fruto de doações.

Para Mayra Dias, presentear os moradores das três localidades foi uma forma encontrada para proporcionar um Natal mais alegre, feliz e repleto de amor e solidariedade. Segundo ela, a fraternidade é o maior sentido do Natal e estar com essa gente simples e acolhedora enriqueceu seu dia.

“A gente não poderia deixar de fazer o natal com as famílias daqui de Parintins. Famílias que precisam, famílias carentes. Eu reuni com um grupo de amigas e todo mundo ajudou com um pouquinho”, conclui.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro