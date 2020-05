Primeira infância e direito de brincar em destaque em projeto aprovado na Assembleia Legislativa

(Foto: Carlos Frazão/JI)

Se por um lado, brincar é um direito de todas as crianças, a oferta das oportunidades para brincar se torna um dever dos adultos, na medida em que as crianças dependem deles para ter esse direito assegurado. Pensando nisso, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) apresentou Projeto de Lei para instituir a Semana Estadual do Brincar. Nesta quarta-feira (27), os demais deputados aprovaram o projeto por unanimidade.

“Acredito que um PL que institucionalize a semana com essa temática terá a função de conscientizar a sociedade sobre o tema, sendo que os atos próprios que envolvem essa campanha poderão ser desenvolvidos de acordo com a conveniência e os demais programas conduzidos pelas respectivas secretarias do governo”, explicou Saullo Vianna que é presidente da Comissão de Promoção Social e Cultural da Aleam.

O período escolhido coincide com as comemorações da Semana Mundial do Brincar, iniciativa criada para celebrar o brincar livre como um meio que, incentiva o desenvolvimento das crianças, permitindo que vivenciem sua criatividade e imaginação. O dia 28 de maio, reconhecido internacionalmente como o Dia Mundial do Brincar, marca a data de fundação da lnternational ïoy Library (lTlÁ), organização internacional sem fins lucrativos criada para fornecer uma estrutura permanente para ludotecas, que são espaços lúdicos, educativos, recreativos e culturais, especialmente pensados para crianças e adolescentes, com o propósito de lhes restituir o espaço e o tempo para brincar livremente.

“Tenho trabalhado a Primeira infância em alguns eixos e,no âmbito da saúde e do bem estar devem estar incluídas ações sobre a conscientização da importância do brincar no desenvolvimento infantil. Destaca-se que a Constituição Federal, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram o direito ao brincar e à recreação“, destacou o parlamentar.

No ECA, eles são um dos aspectos do direito à liberdade e correspondem à faculdade de viver e experimentar a fase lúdica da infância através do lazer, das brincadeiras e dos esportes, elementos imprescindíveis ao desenvolvimento saudável da criança. O momento da brincadeira é, segundo o Estatuto, uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação e organiza emoções. O brincar é facilitador do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo.

“A criança, no brincar, se relaciona com o outro e consigo mesma conhecendo os limites do próprio corpo, assim como aprende a respeitar os limites do outro. Ele ainda propicia o desenvolvimento da memória, atenção e permite o reconhecimento espaço-temporal. A criança aprende a lidar com a frustração, abrindo espaço para o desenvolvimento da resiliência, ampliando o repertório comportamental ao buscar a resolução de problemas. O brincar é a melhor forma de experimentar o mundo”, finalizou Saullo.

Obras de recuperação na orla de São Sebastião do Uatumã devem começar em breve, assegura Saullo Vianna

Em 2018, parte da orla do município de São Sebastião do Uatumã cedeu por conta das fortes chuvas. Para solucionar o problema, o deputado Saullo Vianna (PTB) solicitou, por meio de requerimento encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a realização de obras de recuperação no local.

O titular da pasta, Carlos Henrique Lima, informou por meio do ofício no. 00890/2020-GS/Seinfra, que a Seinfra já possui em fase de elaboração projeto básico envolvendo serviços de recuperação de erosão na orla da sede do município e que as obras devem começar em breve.

“Recebemos esta semana, resposta da Seinfra sobre o nosso requerimento pedindo obras de intervenção na orla de São Sebastião do Uatumã, uma demanda antiga da população do município. Em breve, as obras iniciarão e o problema será solucionado”, ressaltou Saullo.

O parlamentar adiantou, que está programando para o segundo semestre, viagem para São Sebastião do Uatumã e municípios do Baixo e Médio Amazonas.

Por Mahira Maia, assessoria de imprensa(Foto:Assessoria de Imprensa)

Postado por Carlos Frazão/JI