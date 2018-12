PRIMEIRO CONFRONTO DA SEMIFINAL DA COPA MASTER ACONTECE NESSA SEXTA

Disputado em dois jogos (ida e volta), a Copa Master “Quem Ganha Com Isso é Parintins” tem seu primeiro confronto da semifinal entre Bangu x ASPA Parintins (18h) e Sul América encarando o Casa Lima (20h), marcado para a próxima sexta-feira, 30, no estádio Tupi Cantanhede. O sorteio com a definição dos jogos, foi realizado em reunião entre coordenadores da competição senhior e presidentes dos clubes semifinalistas na noite de segunda-feira (26) na arquibancada do Tupizão.

Valendo uma vaga na semifinal, a segunda partida (jogo de volta) acontece no domingo, 02 de dezembro. Com relação a rainha da Copa Master, Codó informa que no primeiro jogo da final, dia 07 de dezembro, acontecerá mais uma classificatória do concurso, onde das sete candidatas que concorrem a coroa somente quatro ficaram para a grande final, a ser realizado no dia 09 de novembro no término também da copa. “Vamos fazer um grande encerramento se Deus quiser com o prefeito Bi Garcia entregando a premiação de R$ 10 mil aos campeões, além de troféu e medalhas, possívelmente a festa esportiva abrilhantada com show dos bois Caprichoso e Garantido e com a coroação da rainha da Copa”, conclui Codó.