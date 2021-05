Produtores do Quebra recebem vistoria para o Programa de Mecanização Agrícola

O processo de mecanização agrícola avança na região do Projeto de Assentamento Vila Amazônia com a determinação da Prefeitura de Parintins, que está com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) vistoriando as propriedades rurais. Cinquenta e dois produtores das comunidades Açaí, São Sebastião do Quebra e Santa Clara do Quebrinha receberam a visita dos técnicos para o diagnóstico das áreas aptas a receber mecanização agrícola.

O secretário da Sempa, Tião Teixeira, afirma que a ação estratégica pretende fortalecer as cadeias produtivas de frutas e mandioca. Com mecanização o sistema resulta em alta produtividade, muitos avanços e melhorias para os agricultores e demais envolvidos na cadeia de produção.

O subsecretário da Sempa, José Cursino, que coordenou os trabalhos, destaca que antes da execução do serviço de mecanização agrícola a equipe da Sempa realiza a vistoria nas propriedades para traçar planejamento do trabalho. “Há necessidade de muito investimento e assistência técnica. Até o final do mês estaremos com o plano pronto para avaliação do prefeito Bi Garcia”, informou Cursino.

O Quebra, que já recebe investimentos da Prefeitura de Parintins na recuperação total da estrada há mais de um mês, é a área rural com maior produção diversificada do município que abastece as feiras e mercados semanalmente.

O operador de máquinas pesadas e implementos agrícolas, Rômulo Teixeira, observou que as áreas no Quebra são de vegetação de capoeira e há necessidade de uma pá mecânica para fazer parte da patrulha agrícola.

A atividade sempre teve como característica o trabalho pesado, mas com inserção tecnológica se tornou menos árdua, além dos benefícios com o aumento da qualidade dos produtos redução dos custos.

SECOM