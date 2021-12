Produtores reconhecem importância dos concursos de derivados do leite e da mandioca da feira agropecuária de Parintins

A 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin), encerrada no dia 05 de dezembro, ficou marcada pela escolha do melhor doce de leite, queijo coalho, queijo manteiga, vaca leiteira e farinha de mandioca. O presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), Telo Pinto, agradece aos produtores rurais que participaram dos concursos, realizados de 01 a 03 de dezembro.

A comissão organizadora era composta por uma equipe da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa): engenheiros agrônomos, Wanderléia Ribeiro, Josinaldo Corrêa, zootecnistas Kaila Cerdeira, Weiller Dray, médica veterinária Huanna Pontes, técnico em agropecuária, Józimo Ribeiro, analista de produção agropecuária, Gladimir Hauradou e técnica em pesca, Elisabeth Gomes.

Os servidores da pasta foram designados pelo prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, e o secretário municipal de produção rural, Tião Teixeira. O presidente da APP, Telo Pinto, entregou premiações em dinheiro e troféus aos campeões das competições en cada categoria. Pela segunda vez consecutiva, a farinha da agricultora Maria de Fátima Marques, do Lago do Máximo, conquistou o primeiro lugar.

Ganhadora do concurso em 2019, Maria de Fátima Marques dedicou a vitória a Deus e ainda manifestou gratidão pela oportunidade dada pela APP, com a realização dos concursos, aos produtores de farinha de mandioca de Parintins, na qual consagrou-se com o bicampeonato na categoria. O produto da Fazenda São João, Paraná do Limão, de Dona Laura Antônia Reis Noronha, obteve o primeiro lugar com o melhor queijo tipo manteiga.

A produtora de queijo manifestou gratidão pela premiação conquistada no evento agropecuário. “Agradeço a presidência da associação pela oportunidade aos criadores de gado tradicionais. Foi muito valiosa, boa, essa participação do pequeno pecuarista. É muito importante esse incentivo à produção. O pequeno criador também pode ganhar, basta ter coragem de concorrer”, declarou Laura Reis.

Isandrey Azêdo, da Fazenda Macurany, venceu na categoria de melhor vaca leiteira. O melhor doce de leite é o da Fazenda Macurany, também campeão da Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins. “Agradeço a equipe que faz o trabalho de base da Leiteria Macurany para chegar produtos de qualidade aos clientes. O queijo e o doce campeões são os mesmos que estão nos melhores supermercados de Parintins”, salientou.

Resultados

Farinha: 1° lugar: Maria de Fátima Marques (Lago do Máximo); 2º lugar: Raimundo Barbosa (Lago do Máximo); Zandra Kelly Sarraf (São Sebastião do Quebra).

Leiteiro: 1º lugar: Isandrey Azêdo (Fazenda Macurany); 2º lugar: Delanei Santana (Fazenda Santa Maria); 3º lugar: Domingos Neto (Fazenda Santa Rosa).

Queijo Manteiga: 1º lugar: Laura Reis (Fazenda São João); 2º lugar: José Nunes de Souza (Fazenda Jas Vim).

Queijo Coalho: 1º lugar: Michele Carvalho (Fazenda Macurany); 2º lugar: Naldo Santos (Fazenda Três Irmãs).

Doce de Leite: 1º lugar: Michele Carvalho (Fazenda Macurany); 2º lugar: Manoel Trindade (Fazenda São Raimundo); 3º lugar: Laura Reis (Fazenda São João).

Texto e foto: Assessoria