PROERD DO 11°BATALHÃO REALIZARÁ DIA 26 DE JULHO O 1° WORKSHOP – RESGATANDO OS VALORES DA EDUCAÇÃO E DO EDUCADOR EM PARINTINS

O Programa Educacional de resistência as drogas e à violência (Proerd), do 11° Batalhão da Polícia Militar em Parintins em parceria com a Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretária Municipal de Educação (SEMED), realizará dia 26 de julho de 2019, o 1° Workshop – “Resgatando os valores da Educação e do Educador”, que acontecerá no auditório do Colégio Batista de Parintins, localizado na rua Coronel José Augusto, n°2214, zona central do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

O evento terá como palestrantes o Professor PhD Mário Pierre com a Palestra “O sucesso é ser feliz”, bem como a participação dos instrutores do Proerd da Polícia Militar do município de Manacapuru o 2° Sgt PM Marcelo Roberto e o 2° Sgt PM Gessijânio. O evento visa proporcionar a interação entre polícia militar, gestores e professores no que tange à dinâmica de transmitir o conhecimento. Valorizando o educador que é peça fundamental na construção de uma sociedade melhor.

O Tenente Coronel Navarro, comandante do 11°Batalhão Tupinambárana, parabeniza a iniciativa dos Instrutores do Proerd Parintins e enaltece a importância dessa parceria entre Polícia Militar e Educadores, que é realizada com muito sucesso através dos programas Proerd, Formando Cidadão, Pelotão Mirim e o tão aguardado Escola Segura e Cidadã.

FAMÍLIA, ESCOLA E POLÍCIA MILITAR

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 991321537