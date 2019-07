PROERD DO 11°BATALHÃO REALIZOU O 1° WORKSHOP – RESGATANDO OS VALORES DA EDUCAÇÃO E DO EDUCADOR EM PARINTINS

O evento contou com a presença do comandante do 11°BPM TC Navarro, Prefeito de Parintins Bi Garcia, Secretário de Educação João Costa e outras autoridades.

Na manhã de sexta-feira (26), o Programa Educacional de resistência as drogas e à violência (Proerd), do 11° Batalhão da Polícia Militar em Parintins em parceria com a Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretária Municipal de Educação (SEMED), realizou o 1° Workshop – “Resgatando os valores da Educação e do Educador”, que aconteceu no auditório do Colégio Batista, localizado na zona central do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

O evento contou com a presença do comandante do 11°BPM TC Navarro, Prefeito de Parintins Bi Garcia, Secretário de Educação João Costa e outras autoridades, gestores e professores, o evento teve como palestrante o ilustríssimo Professor PhD Mário Pierre com a Palestra “O sucesso é ser feliz”, onde foi transmitido o quanto é prazeroso ser feliz.

O workshop contou mais de 600 participantes entre autoridades, gestores, professores, bem como teve a participação dos instrutores do Proerd da Polícia Militar de Parintins 1° SGT PM Gildo, CB PM Oséias e CB PM C Jorge e os instrutores do Proerd do município de Manacapuru o 2° Sgt PM Marcelo Roberto e o 2° Sgt PM Gessijânio.

Para o Tenente Coronel Luiz Alberto Navarro, comandante do 11°Batalhão, o evento foi um grande sucesso e superou as expectativas, bem como parabenizou a iniciativa dos Instrutores do Proerd Parintins e enaltece a importância dessa parceria entre Polícia Militar e Educadores. ” hoje desfrutamos de uma palavra de conhecimento e motivação, demostrando o quanto é bom sermos felizes “…” acredito que todas as pessoas presentes adoraram a palestra do professor Pierre, que nos fez refletirmos sobre nossas vidas, nosso trabalho, e que só depende de nós para sermos felizes “. Disse o oficial.

