Professora Elizabete Sena é agraciada com Troféu Destaque JI em reconhecimento à sua história de luta na educação e social de Parintins

Em reconhecimento a dedicação, ao trabalho na educação e no social de Parintins, a professora Elizabete Coimbra de Sena, 61, recebeu nesta quarta-feira, 20 de outubro, o Troféu Destaque JI. A honraria foi entregue por amigos no prédio da Prefeitura da Ilha (local onde trabalha atualmente). A homenageada partilhou sua alegria e emoção, dedicando o momento ao grande mestre, professor Renner Dutra (In Memoriam). “Ele é um amigo que vai morar eternamente na minha memoria e no meu coração. Divido esse prêmio com ele, em homemagem ao Dia dos Professores”, dedicou emocionada.

Com graduação em Pedagogia (UFAM), Letras (UNESP), pós-graduada em Tecnologia Educacional, Psicopedagogia, Orientação Educacional e Supervisão Escolar (UFAM), a professora relembra sua trajetória. “Era um sonho de criança meu ser professora. Tive que sair de Parintins para fazer faculdade e o destino me trouxe de volta para minha terra natal. Os meus primeiros passos na área foi em Parintins, como diretora da Escola Ryota Oyama. Em 2005, o prefeito Bi Garcia me convida para trabalhar com ele, resgatando a minha história de vida, como secretária da assistência social, pois também era uma área que eu me via presente, pelas dificuldades que enfrentei na infância, com trabalho duro que serviram para eu entender melhor a vida de crianças e adolescentes no nosso município, e hoje, atuo como secretária executiva de governo”.

Elizabete Sena tem história marcada também na cidade de Itacoatiara, atuando na Secretaria Municipal de Educação, como coordenadora regional da SEDUC e secretária de Cultura e Turismo, tendo o trabalho reconhecido, recebendo o título de ‘Cidadã Itacoatiarense’ pela Câmara da cidade, em 2016. “Hoje, tenho duas mães, uma adotiva (Itacoatiara) e filha de Parintins. Me orgulho muito, sempre lutei em busca dos meus sonhos e ideais. Conseguir realizar todos. Minha alegria e felicidade é poder estar novamente contribuindo com o meu trabalho junto ao prefeito Bi Garcia, em Parintins”, ressalta.

Orgulhosa e feliz, Elizabete manifestou seu carinho e amizade pelo diretor do O Jornal da Ilha, Carlos Frazão. “Aqui em Parintins, confesso que tenho poucos amigos, e o Frazão é um deles. Lembro-me que quando vim para Parintins, ele me presenteou com um boi Caprichoso em miniatura, sem se quer me conhecer, e na época, disse a ele: Esse boi já mora no meu coração, eu nasci no berço do Caprichoso, na rua Sá Peixoto (bairro Francesa)”.

“Essa homenagem significa muito pra mim. E um sentimento de luta, de amor, de consideração pelo Jornal da Ilha. Muito Obrigado!. Você vai morar eternamente no meu coração, Frazão”, conclui a educadora.

Texto e fotos: Kedson Silva/JI