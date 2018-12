Professores Aposentados de Parintins confraternizam Natal da Educação

Tweet no Twitter

Celebrando a amizade relembrando momentos importantes de lutas e de vitórias dentro da educação parintinense. Esse foi o clima festivo dos mais de cem professores aposentados da rede estadual durante jantar no Contemporâneo Festas & Eventos, denominado “Confraternização de Natal da Educação e Amizade”, na noite desta quinta-feira, 29.

“A comissão dos aposentados formada por um grupo de professores teve a iniciativa de realizar essa festa de valorização para todos nós professores que tanto fizeram pela educação de Parintins e nada mais justo que estar reunido celebrando a vida e a amizade”, destacou uma das coordenadoras do evento e membra da Comissão dos Professores Aposentados, Lanira Garcia.

Homenagens, sorteios, brindes com champanhe acompanhado de um repertório musical que marcou época nas vozes dos cantores Joilson Batalha e Mirna Araújo, além do rítmo dançante de Euler Silva (Leleu) foram momentos de destaque no evento comemorativo.

A aposentada, professora Peta Mendonça (E), frisa que foi uma confraternização muito bonita, bem organizada que oportunizou reencontrar colegas de trabalhos e reviver momentos de dificuldade e de alegria enquanto educadora.

A ex-profissional da educação, Ivanete Vieira, ressalta o momento de felicidade pela valorização de todos, com a certeza da responsabilidade do dever cumprido, pois muitos dos colegas aposentados foram seus alunos.

Lanira Garcia (D) agradeceu aos professores, convidados, patrocinadores, colaboradores e todas as pessoas que contribuiram de forma direta e indireta para que essa confraternização especial acontecesse.

Kedson Silva/JI

