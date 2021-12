Professores de educação física da SEMJUV recebem treinamento de primeiros socorros

Nesta quarta-feira, 1º de dezembro, os profissionais da Central de Resgate de Parintins realizaram um treinamento sobre os primeiros socorros em ambiente esportivo e de lazer, direcionado aos professores de educação física da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJUV), no ginásio de esportes Elias Assayag. O curso foi ministrado por Luciano Nogueira (socorrista), Márcio Oliveira (técnico em Enfermagem Socorrista), Adriely Oliveira (socorrista atendente) e Kenyson Brasil (socorrista).

Para melhor atender a população por meio dos projetos ‘Ginasticando’, ‘Dançando na Melhor Idade’ e nas Academias ao Ar Livre, foram repassadas orientações na parte teórica e prática com base em como agir em uma situação de emergência no ambiente de trabalho, pontuando casos clínicos (animação, engasgo, desobstrução, parada respiratória, reanimação cardiopulmonar) e de traumas: fratura, mobilização, luxação e entorse.

Responsável pelo projeto ‘Ginasticando’, a professora Jaqueline Teixeira destaca que as orientações preparam os professores para atender uma emergência, pois é importante os profissionais estarem bem preparados para uma eventual necessidade. “Tudo que foi nos repassado poderemos utilizar caso ocorra algum incidente durante as atividades, estando aptos a realizar os primeiros socorros até a chegada do Bombeiro ou Resgate, além de ser sempre importante obter novos conhecimentos”, reitera. A professora agradece o prefeito Bi Garcia e a coordenadora da SEMJUV, Valdete Prestes, por solicitar esta capacitação, vendo que havia a necessidade do desenvolvimento das atividades com mais segurança, tanto para professores quanto para alunos.

O socorrista Luciano Oliveira frisa que a Central de Resgate foi solicitada e como parceiros da SEMJUV, fizeram a qualificação no intuito de tirar dúvidas dos professores em várias situações que caso venham a acontecer para que eles estejam preparados em como proceder.

Secom

Foto: Kedson Silva