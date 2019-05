Professores promovem pré-seletiva de Atletismo visando disputa do Polo III

Em busca de novos talentos e da conquista do 11° título do Polo III que acontece em Parintins no período de 01 a 06 de junho, a coordenação dos Jogos Escolares locais promoveu nesta sexta-feira, 10, um evento esportivo denominado “Festival de Atletismo”.

O evento classificatório reuniu cerca de 400 atletas da rede estadual e municipal de ensino nas provas individuais (75m, 100m, 800m, 1.000m, 3.000m, Salto em Distancia e Arremesso de peso), nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos), nos naipes masculino e feminino.

“Ficamos muito feliz pela participação dos nossos atletas e envolvimento dos professores principalmente da rede municipal, porque daqui sairão atletas não para representar escolas, mas para representar Parintins”, avaliou o coordenador técnico da Seletiva, Edilon Coelho explicando que hoje foi uma pré-seletiva para a classificatória final que acontece no próximo sábado (18.05) e convida a todos, principalmente da zona rural para uma nova oportunidade na seletiva decisiva.

De iniciativa dos professores de Educação Física, a pré-seletiva tem apoio da Coordenadoria Regional da Seduc e da Prefeitura Municipal através da Semjuv. “É muito importante essa união. Agradecemos o prefeito Bi Garcia por sempre estar presente no esporte através da Semjuv no incentivo a base e fortalecimento do desporto escolar no município”, destaca a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes.

Edilon Coelho informa que a seletiva nas modalidades coletivas (Futsal, Handebol, Voleibol, Vôlei de Praia, Tênis de Mesa e Xadrez) acontecerão na segunda quinzena de maio.

