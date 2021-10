Profissionais de Saúde de Parintins comemoram melhores condições de atendimento com UTIs

Os profissionais de Saúde de Parintins comemoram a implantação dos dez leitos de unidade de terapia intensiva no hospital Jofre Cohen. Os leitos inaugurados na sexta-feira, 15 de outubro, data de aniversário de 169 anos de Parintins, foram adquiridos com recursos da Prefeitura via lei antecipação de imposto da empresa Celeo Redes, com apoio do Governo do Estado que está responsável pelo custeio das UTIs. Durante a inauguração foi possível perceber a alegria dos trabalhadores que todos os dias atendem a população.

O enfermeiro Raí Cardoso disse que o momento é de emoção pela conquista não somente para os pacientes, mas para os profissionais. Lembrou que anos atrás, o hospital tinha apenas depois leitos de estabilização. “Uma estrutura moderna que vai proporcionar uma assistência de excelência aos nossos pacientes. A gente torce para que ninguém precise desta estrutura, mas temos que estar preparados”, disse.

Para a diretora do hospital Jofre Cohen, Joseane Mascarenhas, presenciar a implantação dos primeiros leitos de UTI do interior do Amazonas em Parintins é gratificante. “Passamos pela pandemia e todos esses profissionais foram guerreiros. Nós aprendemos muito na pandemia. Infelizmente perdemos muitas pessoas, mas é muito bom saber que tua equipe terá mais condições e capacidade de fazer um atendimento de alta complexidade. A gente agradece a gestão municipal que teve lá atrás essa visão da importância de uma UTI e ao Governo do Estado por essa parceria”, reiterou.

Para Nikson Oliveira, fisioterapeuta, o auxílio do atendimento de alta complexidade da UTIs será fundamental para atender melhor os pacientes e diminuir a necessidade de remoção de pacientes a Manaus. “Veio para somar com nosso trabalho e ajudar a cuidar bem melhor das pessoas”, finalizou.

SECOM

Foto: Márcio Costa